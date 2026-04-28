Policías de 16 países ejecutan operación contra pornografía infantil, según Brasil

Las policías de 16 países, en su mayoría de América Latina, ejecutaron este martes una operación conjunta y simultánea contra delitos relacionados con pornografía infantil. ( FUENTE EXTERNA )

Las policías de 16 países, en su mayoría de América Latina, ejecutaron este martes una operación conjunta y simultánea contra delitos relacionados con pornografía infantil, informó la Policía Federal brasileña.

La acción se basa en el "enfrentamiento de crímenes transnacionales que violan la dignidad sexual de niños y adolescentes", indicó un comunicado policial, que detalló que los hechos investigados se refieren a abuso de menores en el ambiente digital.

Bajo el nombre "Operación Internacional Aliados por la Infancia VI", participaron Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Francia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay.

Allanamiento e incautación

En Brasil se cumplieron 16 órdenes de prisión preventiva y 159 de allanamiento e incautación en los 26 estados del país y la capital, con más de 700 agentes policiales involucrados.

La acción busca combatir el abuso de menores "especialmente en el ambiente cibernético", detalló en un video Rafaella Parca, coordinadora de Combate a Delitos Cibernéticos de Abuso Sexual Infantil de la Policía Federal.

Según las autoridades policiales, en casos como este la comunidad internacional prefiere adoptar los términos "abuso sexual" o "violencia sexual" contra menores antes que "pornografía", ya que "reflejan con mayor precisión la gravedad de esos delitos".