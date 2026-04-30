Mulino asegura que detenciones de buques panameños en China tienen un "mensaje político"

La cancelación de la llamada "Ruta de la seda" entre Panamá y China se produjo en febrero pasado. ( AFP )

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, aseguró este jueves que hay un "mensaje político" detrás del aumento de las detenciones de buques de bandera panameña en muelles de China, después de que un fallo judicial quitara a una empresa china la concesión de dos importantes puertos cercanos al Canal.

"El tema de las detenciones sí ha aumentado exponencialmente. Mucho. No es normal. Los otros registros, sobre todo los que compiten con Panamá, tienen detenciones muy por debajo. Eso no es casualidad. Eso no es fortuito. Eso lleva intrínseco un mensaje político por las razones que expliqué hace un momento", dijo Mulino.

Sostuvo que no desea que este "conflicto geopolítico" escale ni que se usen las naves de banderas panameñas "para tratar de meter presión" al considerar que es injusto: "Múltiples empresas mueven miles de millones de T.E.U. (unidad marítima en contenedores) y otras mercancías de China hacia el mundo. Ese entorpecimiento les afecta".

China ha intensificado en los últimos meses las detenciones de buques con bandera panameña en sus puertos, lo que implica retrasos e inspecciones adicionales. Según dijeron fuentes panameñas a EFE a inicios de este mes de abril, tres de cada cuatro buques que atracan en puertos chinos son inspeccionados.

Esas detenciones suceden después de que la Corte Suprema de Panamá (máximo órgano judicial) anulara el pasado 30 de enero la concesión a 25 años otorgada en 1997 a Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado chino CK Hutchison, para operar los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico).

Esto ha derivado en tensiones diplomáticas así como arbitrajes millonarios de la empresa china contra el Estado panameño. Mientras tanto, una filial de la danesa Maersk y el brazo de terminales de la Mediterranean Shipping Company (MSC) administran ambos puertos, cercanos al Canal de Panamá.

Apoyos latinoamericanos a Panamá

En la víspera, EE.UU., Bolivia, Costa Rica, Guyana, Paraguay, Trinidad y Tobago acusaron a China de "politizar el comercio marítimo" y "presión económica selectiva", tras aumentar esos controles a buques de bandera panameña en puertos chinos, una solidaridad que el mismo Mulino agradeció a los "países amigos".

El presidente panameño aseguró hoy que ha recibido "múltiples quejas" así como es consiente de las "preocupaciones" de las propias navieras. Y, pese a que aún no ha tomado decisiones, hará lo "propio" para que los buques no abandonen el registro panameño, el más grande del mundo.

"Pero esto es un negocio, no es caridad, buena cara ni es porque el Panamá es mejor", enfatizó Mulino, elevando así el tono ante esas tensiones por las detenciones de naves panameñas pues, hasta ahora, tanto él como su Gobierno habían intentando rebajarlas solo alegando que eran temas "técnicos" y exigiendo respeto a la soberanía panameña.