Sheinbaum evita confirmar su asistencia a la Cumbre Iberoamericana de Madrid

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este jueves que no está "segura" de su presencia en la próxima Cumbre Iberoamericana en Madrid, después de la invitación entregada en persona este miércoles por el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

"No estoy segura, porque quiero ir a la cumbre de la APEC en noviembre, que es en China. Y nos toca (ser sede de) la cumbre de la APEC en el 2028, es decir, es la siguiente cumbre. Entonces creo que vale la pena, además de que es un asunto de respeto", declaró la mandataria en su conferencia de prensa diaria.

Sheinbaum recibió este miércoles en Palacio Nacional de Ciudad de México al canciller español, quien le entregó "en persona" la invitación del rey Felipe VI para que la mandataria mexicana acuda a la Cumbre Iberoamericana en Madrid, que se celebrará en noviembre próximo.

Pese a esta invitación, la gobernante no confirmó si finalmente acudirá a la cumbre en Madrid o a la de China. La Cumbre Iberoamericana se celebrará en Madrid el 4 y el 5 de noviembre, mientras que la de la APEC está prevista para el 18 y 19 en Shenzen (China).

Sobre la relación con España tras su encuentro con Albares, recordó que anteriormente hubo un periodo de "no tanta cercanía" después de que su antecesor, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), pidiera por carta un perdón oficial a la Corona española por la conquista, lo que, en su opinión, fue respondido con "una campaña" contra el exmandatario que fue un "agravio" al pueblo de México.

El trasfondo del tema

Tras este conflicto diplomático, Sheinbaum destacó que mandaron exposiciones a España como un "reconocimiento de los pueblos originarios", las cuales tuvieron "muchos visitantes".

En este contexto, sostuvo que es una señal de "acercamiento" que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y Felipe VI hablasen de abusos en la conquista, razón por la cual decidió acudir a la cumbre progresista celebrada hace semanas en Barcelona y, posteriormente, recibir al ministro Albares durante su visita oficial a México.

"Aquí hablamos de la cooperación entre España y México y también de que a nosotros nos interesa seguir con exposiciones en España que reconozcan la grandeza cultural de México", señaló.

El encuentro con Albares, que no estaba previsto en la agenda oficial, se produce apenas unos días después de que los dos países escenificaran la normalización de sus relaciones en Barcelona, con la reunión entre el presidente el Gobierno español, Pedro Sánchez, y la presidenta mexicana.