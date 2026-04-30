Venezuela firma más acuerdos de petróleo y gas con empresas estadounidenses

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el secretario de Interior de EE.UU., Doug Burgum, saludan en Caracas, Venezuela. ( EFE/ MIGUEL GUTIÉRREZ )

Venezuela suscribió este jueves acuerdos con empresas estadounidenses para potenciar la producción de crudo y gas, en presencia del enviado de la Casa Blanca, Jarrod Agen, quien arribó al país en el vuelo inaugural Miami-Caracas.

El gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez firmó acuerdos con Hunt Overseas Oil Company y Crossover Energy, las cuales operarán en la Faja del Orinoco, donde se encuentran las mayores reservas de crudo pesado y extrapesado.

Rodríguez destacó que los acuerdos buscan también aprovechar el gas asociado al petróleo para el impulso del sistema eléctrico. "Aquí se cruzan los intereses de los Estados Unidos y de Venezuela".

"Transmitan al presidente Trump, que es un hombre de acción (...) que nosotros hemos empeñado nuestra palabra en construir bases sólidas en relaciones a largo plazo entre Estados Unidos y Venezuela", agregó.

La reanudación de relaciones diplomáticas con Estados Unidos, luego de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero, ha impulsado la presencia de empresas de ese país en el negocio energético. venezolano.

"Nos estamos moviendo a la velocidad de Trump para que las inversiones ocurran en petróleo, en gas, en minería", dijo Agen, director ejecutivo del Consejo de Dominio Energético Nacional.

Señaló que los acuerdos demuestran la intención de invertir en Venezuela.

"Es más de 2,000 millones de dólares en inversiones en el ámbito mineral", dijo desde el palacio de Miraflores, sede de la presidencia.

Junto a otros funcionarios estadounidenses, Agen arribó el jueves a Caracas en un avión de American Airlines, en el marco de la reanudación de operaciones aéreas entre ambos países.

Venezuela ha firmado convenios con diversas multinacionales petroleras, entre ellas, Chevron, Eni y Repsol, luego de reformas a las leyes de hidrocarburos y de minería para abrir la industria a la participación privada.