×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
accidente autobús Nayarit
accidente autobús Nayarit

Accidente carretero deja 11 muertos en el noroeste de México

El accidente dejó unos 30 heridos, de los cuales 21 requirieron ser hospitalizados, entre ellos uno de gravedad

    Expandir imagen
    Accidente carretero deja 11 muertos en el noroeste de México
    Imágenes difundidas por las autoridades muestran al autobús volcado sobre el costado, con una sus ruedas delanteras retorcidas. (FUENTE EXTERNA)

    Al menos once personas fallecieron y unas 30 resultaron heridas este viernes luego de que un autobús que se dirigía a un balneario en el estado mexicano de Nayarit (noroeste) sufriera una volcadura, informaron autoridades locales.

    El percance se registró en una carretera secundaria cuando el vehículo se dirigía a El Manto, un parque acuático muy popular entre las comunidades vecinas, informó el gobierno local en sus redes sociales.

    "Seis personas perdieron la vida en el lugar del accidente y cinco más en el hospital de Amatlán de Cañas", detalló el reporte del gobierno de Nayarit.

    El accidente dejó unos 30 heridos, de los cuales 21 requirieron ser hospitalizados, entre ellos uno de gravedad.

    Recorrido y condiciones del autobús

    • El autobús inició su viaje en el vecino estado de Jalisco (oeste) y el accidente ocurrió en una carretera rural que recorre una zona escasamente poblada.

    Imágenes difundidas por las autoridades muestran al autobús volcado sobre el costado, con una sus ruedas delanteras retorcidas.

    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.