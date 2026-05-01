Fiscalía abre investigación sobre peruanos enviados al frente de guerra en Rusia

Familiares reportan fallecidos, heridos y pérdida de contacto con ciudadanos que habrían sido enviados al conflicto con Ucrania. ( FUENTE EXTERNA )

La fiscalía de Perú inició este viernes una investigación por presunta trata de personas ante denuncias realizadas sobre una red trasnacional que capta a peruanos con falsas ofertas de trabajo para enviarlos al frente de guerra de Rusia en Ucrania, informó el ministerio Público.

Exmilitares y expolicías fueron captados en redes sociales mediante ofertas laborales engañosas para trabajar como agentes de seguridad y en otras funciones en Rusia.

Según informaciones brindadas ante la policía, "las víctimas habrían sido trasladadas a Rusia y, una vez en territorio extranjero, obligadas a participar en acciones de combate en el contexto del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania", indicó un comunicado.

"Las fiscalías especializadas dispusieron de manera inmediata el inicio de diligencias preliminares por el presunto delito contra la dignidad humana, en la modalidad de trata de personas y trata de personas agravada", señaló.

El abogado de los familiares, Percy Salinas, denunció al canal N de televisión que hay 13 peruanos fallecidos en el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

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Reacciones oficiales y denuncias familiares

Salinas señaló que desde octubre se estima que unos 600 peruanos viajaron a Rusia tras ser captados mediante engaños con promesas de sueldos de entre 2,000 y 3,000 dólares mensuales.

La embajada de Rusia en Perú emitió el jueves un comunicado reconociendo que existen peruanos que firmaron contratos para prestar servicio militar en las fuerzas armadas de su país, alegando que se trata de decisiones voluntarias respetadas por su legislación.

Por su parte, la cancillería peruana informó en un comunicado que solicitó el martes formalmente al encargado de negocios de la embajada rusa en Lima información urgente sobre la ubicación y el estado de salud de los peruanos que "decidieron prestar servicios en las fuerzas armadas" de ese país.

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