×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
tráfico de precursores químicos
tráfico de precursores químicos

Guatemala desmantela red que importaba desde China e India insumos para producir fentanilo

La red desmantelada importaba químicos desde China e India para ser enviados a México, donde se vincula al cartel de Sinaloa

    Expandir imagen
    Guatemala desmantela red que importaba desde China e India insumos para producir fentanilo
    En 2025 Guatemala declaró el fentanilo como un arma de destrucción masiva. (FUENTE EXTERNA)

    Las autoridades de Guatemala desmantelaron este miércoles una red de tráfico de precursores químicos para la elaboración de fentanilo provenientes de China e India y que luego eran trasladados en pequeños envíos a México, informó la policía.

    Se trata de un opioide sintético cien veces más potente que la morfina y está vinculado a decenas de miles de muertes por sobredosis cada año en Estados Unidos. En 2025 ese país declaró la droga como un arma de destrucción masiva.

    La "organización dedicada a la importación de sustancias y precursores químicos para elaborar fentanilo" fue desarticulada tras allanamientos en la capital y municipios cercanos donde fueron arrestadas 17 personas, señaló la policía en un comunicado.

    • El grupo importaba los químicos desde China e India "para ser trasladados como punto final a México" en "narcoencomiendas", agregó la institución.

    Sanciones internacionales y vínculos con el cartel de Sinaloa

    A finales de abril, Estados Unidos sancionó a 23 individuos y empresas supuestamente vinculadas a una red internacional de fabricación y contrabando de fentanilo en India, Guatemala y México.

    La red suministraba precursores de fentanilo para el cartel de Sinaloa de México, declarado el año pasado por Washington como organización terrorista. En Guatemala fueron sancionadas J and C Import y Central Logística de Servicios, así como un intermediario, Jaime Augusto Barrientos.

    Hasta el momento las autoridades guatemaltecas no han informado si los 17 capturados tienen relación con las empresas y personas sancionadas.

    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.