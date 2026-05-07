"Muy preocupados": Observadores electorales de la UE sobre la ola de violencia en Colombia

El candidato presidencial de derecha de Colombia, Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, hace gestos a sus simpatizantes rodeado de un fuerte dispositivo de seguridad durante un mitin de campaña en Bogotá el 6 de mayo de 2026. Colombia celebrará elecciones presidenciales el 31 de mayo ( AFP )

Los observadores electorales de la Unión Europea en Colombia aseguraron este jueves estar "muy preocupados" por la ola de violencia en el país, con atentados y asesinatos en plena campaña electoral.

En las últimas semanas, guerrilleros disidentes de la extinta guerrilla de las FARC desataron una campaña de terror con ataques, como un atentado con explosivos que provocó la muerte de 21 civiles en la región del Cauca (suroeste).

También han hostigado y asesinado a líderes sociales a pocas semanas de las elecciones presidenciales del 31 de mayo, monitoreadas por la misión de observadores de la Unión Europea.

"Cada atentado es un dolor, es un puñal que se le clava a la democracia", dijo José Antonio Gabriel, jefe adjunto de la misión de la UE en Colombia, en una rueda de prensa en la que anunció el despliegue de 150 observadores en los próximos días por todo el país.

La violencia impacta "la capacidad de hacer campaña, a la libertad de los votantes" y, por tanto, "la jornada electoral", agregó.

El miércoles denunciaron el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda en una zona rural azotada por la violencia de Antioquia. La Defensoría del Pueblo señaló a guerrilleros que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016 como responsables.

Gabriel dijo que su asesinato es "deleznable".

Elecciones complicadas

En Colombia es habitual que los grupos ilegales presionen a la población para influir en las elecciones, especialmente en las zonas rurales más recónditas y con menor presencia del Estado.

No obstante, la misión internacional sostiene que la democracia colombiana es sólida.

"Este país, a pesar de la presencia de los grupos armados (...) una y otra vez (logra) organizar elecciones en todo el territorio", dijo Gabriel.

El presidente del país, el izquierdista Gustavo Petro, que abandona el cargo el 7 de agosto, intentó sin éxito negociar la paz con los grupos narcotraficantes, que han fortalecido sus filas en los últimos años.

El senador Iván Cepeda, discípulo de Petro y favorito para la presidencia, asegura que esta ola de ataques beneficia a la extrema derecha.

Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, los opcionados de la derecha que lo siguen en las encuestas, critican la política de seguridad del gobierno y prometen mano dura contra los grupos armados.