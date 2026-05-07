Presidente de Panamá dice que tensiones con China por retención de buques han disminuido

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dijo este jueves que las tensiones con China han disminuido, tras una escalada por la detención de barcos con bandera panameña en puertos del país asiático.

China aumentó los controles a los buques de Panamá tras un fallo de la justicia panameña que anuló en enero pasado el contrato por el cual Panama Ports Company (PPC) -filial de la hongkonesa Hutchison- operaba dos terminales en las entradas del canal de Panamá.

Mulino había denunciado que la inmovilización de naves -una acción regulatoria para que se corrijan deficiencias operativas- aumentó "exponencialmente" y de manera anormal en los puertos chinos. El mandatario lo vinculó a presiones políticas de Pekín por la sentencia judicial.

Acciones y declaraciones del presidente Mulino para reducir la tensión

"Gracias al raciocinio esa tensión que escaló fuertemente ha comenzado a disminuir", indicó Mulino a periodistas, al señalar que el número de embarcaciones panameñas retenidas ha bajado "algo".

El mandatario calificó como "un gran paso" para "bajar tensiones" un mensaje que, según él, envió recientemente el gobierno chino a Panamá para buscar una solución en los tribunales internacionales.

"Estas cosas hay que resolverlas" y "no a través de detenciones en los puertos y afectando a nuestros buques mercantiles", afirmó el gobernante.