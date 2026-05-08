"Bomba casera" explota en escuela en Brasil e hiere levemente a diez estudiantes

Imagen de un recinto escolar de Navarrete, en República Dominicana, donde hace varios años estalló una bomba casera. ( FUENTE EXTERNA )

Una "bomba casera" explotó este viernes en una escuela secundaria del estado de Rio de Janeiro y dejó diez adolescentes levemente heridos, informaron las autoridades.

"Según las primeras informaciones, un material explosivo habría detonado en el patio de la unidad escolar tras ser manipulado por un alumno", relató el cuerpo de bomberos local en un comunicado.

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La explosión del artefacto, descrito por la prensa local como un tubo lleno de clavos, tuercas y tornillos, ocurrió en una escuela de Belford Roxo, cerca de la ciudad de Rio de Janeiro, y lesionó a alumnos de entre 13 y 15 años.

Los adolescentes "sufrieron heridas leves y se espera que reciban el alta en las próximas horas", señaló la alcaldía de Belford Roxo.

"Las clases fueron suspendidas para garantizar la seguridad de los estudiantes y del personal", agregó el gobierno local.

El cuerpo de bomberos prestó los primeros auxilios a los menores y el área fue acordonada mientras la policía militar y un escuadrón antibombas llevaban a cabo investigaciones para "identificar las causas de la explosión".

El diario O Globo indicó que el artefacto fue llevado a la escuela por dos estudiantes.