Muere un guardia civil durante una persecución a una narcolancha en el sur de España

Las narcolanchas son cada vez más frecuentes en aguas del Atlántico y en zonas costeras de España. ( FUENTE EXTERNA )

Un guardia civil murió y otros dos resultaron heridos graves tras la colisión de dos embarcaciones de las fuerzas del orden que perseguían a una narcolancha frente a las costas andaluzas, en el sur de España, informó el cuerpo en su cuenta de X.

"Lamentamos el fallecimiento en acto de servicio de nuestro compañero Germán tras una colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo de la Guardia Civil mientras perseguían una narcolancha en las costas de Huelva", indicó el cuerpo en su cuenta de X.

"Durante la actuación, además del fallecido, dos componentes del Cuerpo han resultado heridos graves y uno leve", agregó.

Historia repetida

El caso recuerda a la muerte en febrero de 2024 de dos guardias civiles tras ser embestidos por una lancha de narcotraficantes en el puerto de Barbate, en el suroeste del país.

Las persecuciones durante las operaciones de vigilancia antidroga provocan regularmente accidentes mortales, con víctimas tanto entre los agentes como entre los narcotraficantes.

España es uno de los principales puntos de entrada de droga en Europa, en particular la región de Andalucía, en el sur, debido a su proximidad a Marruecos, donde se produce resina de cannabis que luego se exporta a España.

Megaoperación en noviembre pasado

La Guardia Civil y la Policía Nacional españolas desarticularon una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales en una operación en seis fases en la que se ha detenido a 76 personas y se han decomisado 1.5 millones de euros (1.7 millones de dólares), 2,500 kilos de hachís, 687 kilos de cocaína y 16 armas.

En una rueda de prensa este jueves en la ciudad de Palma, en las islas Baleares (Mediterráneo), responsables de los cuerpos policiales detallaron que la operación ha permitido desarticular una banda que, desde Mallorca y en cooperación con otras transnacionales, introducía droga en España.