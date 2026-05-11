El Gobierno reduce jornada escolar y permite clases virtuales en Honduras por altas temperaturas

El gobierno de Honduras dispuso reducir la jornada escolar y realizar clases virtuales debido a las altas temperaturas. ( FUENTE EXTERNA )

El gobierno de Honduras dispuso reducir la jornada escolar y realizar clases virtuales debido a las altas temperaturas que podrían intensificarse por el fenómeno de El Niño, informaron este lunes fuentes oficiales.

Varias regiones, especialmente del sur del país, han registrado temperaturas de hasta 40 °C, a lo que se suma la mala calidad del aire por los incendios forestales, incluso en la capital Tegucigalpa.

Acciones oficiales ante las altas temperaturas

Las autoridades pronostican temperaturas de entre 34 °C y 41 °C para los próximos días.

Debido a ello, la secretaría de Educación ordenó recortar en una hora la jornada el lunes y el martes, y pasar a modalidad virtual el resto de esta semana en las escuelas públicas.

Impacto del fenómeno de El Niño y condiciones ambientales

También pidió a los centros privados adoptar medidas para evitar afectaciones.

El ministro de Gestión de Riesgos, Reinaldo Sánchez, dijo este lunes a la AFP que la situación es preocupante en momentos en que se vislumbra el regreso del fenómeno de El Niño, lo que podría generar temperaturas récord en varias regiones del mundo.

"Mucha gente piensa que la época de verano y de sequía ya pasó y que con las lluvias de mayo el problema se resuelve. No. Según apunta el pronóstico, julio, agosto y septiembre van a ser meses que necesitarán mucha atención de cómo se desarrolla el tema de las lluvias y el impacto de la sequía", señaló.

"Realmente era necesario (tomar medidas). Tengo 40 alumnos y el calor es insoportable", relató a la AFP Lorna Cruz, maestra de primaria.

Honduras ha registrado además cientos de incendios forestales este año atribuidos principalmente a quemas agrícolas. Han provocado que en la capital, de 1,6 millones de habitantes, la calidad del aire se mantenga en el rango de "perjudicial", según el sitio especializado IQAir.