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México ayuda a Cuba
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VIDEO | México anuncia nuevo envío de ayuda humanitaria a Cuba

México ha enviado al menos cuatro cargamentos de ayuda humanitaria a Cuba desde febrero que suman más de 3,000 toneladas de insumos como leche, productos cárnicos, frijol, arroz y artículos de higiene

    La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el lunes un nuevo envío de ayuda humanitaria de México a Cuba, que enfrenta una grave crisis debido a un bloqueo petrolero de Estados Unidos.

    "El día de hoy sale un barco de ayuda humanitaria a Cuba", dijo Sheinbaum en su habitual rueda de prensa matutina en la que aclaró que el cargamento no incluye petróleo.

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    "Nos estamos orientando a otros apoyos humanitarios", señaló la gobernante izquierdista.

    México ha enviado al menos cuatro cargamentos de ayuda humanitaria a Cuba desde febrero que suman más de 3,000 toneladas de insumos como leche, productos cárnicos, frijol, arroz y artículos de higiene.

    Crisis y donaciones

    La propia Sheinbaum dijo a finales de marzo que donó a título personal 20,000 pesos (unos 1,100 dólares) a la isla.

    Cuba, con 9.6 millones de habitantes, registra una fuerte inflación, prolongados apagones y escasez de alimentos y medicinas debido a los efectos combinados de la baja productividad de su economía centralizada, el endurecimiento de las sanciones estadounidenses y el colapso del turismo.

    Expertos de la ONU consideraron la semana pasada que el bloqueo petrolero impuesto por Washington representa una "privación energética" de "consecuencias graves" para los derechos humanos y el desarrollo de Cuba.

    La ayuda de marzo

    Dos buques de la Armada de México con unas 1,000 toneladas de alimentos, medicinas e insumos médicos arribaron en marzo a Cuba, el tercer cargamento enviado en un mes a la isla sumida en una grave crisis económica agravada por las presiones de Washington, informó la televisión cubana.

    El gobierno de la izquierdista Claudia Sheinbaum había enviado a la isla en un mes "más de 3,000 toneladas" de ayuda material, fundamentalmente de alimentos, señaló el telediario local.

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