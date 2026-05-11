Suspenden juicio contra Evo Morales por presunta trata de una menor en Bolivia

Integrantes de la Policía de Bolivia vigilan durante el inicio del juicio contra el expresidente boliviano Evo Morales (2006-2019) este lunes, en el Tribunal Departamental de Justicia de Tarija (Bolivia). ( EFE/ STR )

La instalación del juicio contra el expresidente Evo Morales por presunta trata de una menor se suspendió este lunes en Bolivia, luego de que no se presentara ante el tribunal que lo citó, constataron periodistas de la AFP.

La Fiscalía lo acusa de sostener una relación con una adolescente de 15 años con la que tuvo una hija. Los padres de la presunta víctima, según el expediente, habrían consentido los hechos a cambio de beneficios.

Morales, sobre quien pesa una orden de captura por este caso, está en la zona cocalera del Chapare, su bastión político, a resguardo de miles de campesinos que montan guardias para evitar una incursión policial.

En enero de 2025, luego de que no se presentara a una citación de la justicia cuando aún era investigado, un juez lo declaró en "rebeldía".

Condición de "rebeldía"

Esta condición puede impedir que un proceso empiece hasta que el acusado comparezca, salvo en casos de corrupción, advirtió el viernes el juez Luis Ortiz Flores, máxima autoridad judicial de Tarija.

"En ese caso ya le corresponde analizar al tribunal (a cargo de la audiencia) esa situación", dijo a la prensa.

El equipo de abogados del expresidente esgrime el mismo argumento. "La Convención Interamericana (de Derechos Humanos) exige la presencia del sujeto para ser oído (...), estar ante sus jueces y presentar medios de defensa", dijo a la AFP el viernes Wilfredo Chávez, abogado de Morales.

Adelantó que no acudirían ni Morales ni sus defensores porque no habían "sido notificados". Según él, el juzgado no envió la citación al domicilio de Morales, sino que lo convocó a través de un edicto, una publicación oficial en medios escritos.

La defensa del exmandatario socialista (2006-2019) rechaza los cargos. Asegura que se le abrió una investigación por el mismo caso en 2019, que se archivó un año después. Entonces fue investigado por estupro, un delito que implica tener acceso carnal con una menor de entre 14 y 18 años.

El caso fue reactivado en 2024, esta vez bajo la figura penal de trata de personas agravada.

Las autoridades prevén dar una conferencia de prensa durante la mañana.