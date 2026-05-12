Fiscalía se niega a suspender órdenes de captura contra el mayor cartel narco de Colombia

Personas sostienen velas y carteles durante una vigilia por el periodista Mateo Pérez Rueda, director de la revista digital local El Confidente, el lunes en Cali (Colombia). Una comisión humanitaria encontró el pasado viernes el cuerpo de Pérez, quien fue asesinado en el municipio de Briceño, en el departamento de Antioquia. EFE/ Ernesto Guzmán Jr. ( EFE )

La Fiscalía de Colombia anunció el martes que no suspenderá las órdenes de captura del jefe del mayor cartel narco de Colombia y 28 de sus miembros tras un pedido del gobierno del presidente Gustavo Petro, que negocia la paz con el grupo.

A finales de abril, el gobierno del izquierdista pidió a la fiscalía la suspensión de las órdenes de arresto e incluyó en la lista de beneficiados a Jobanis de Jesús Ávila, alias "Chiquito Malo", jefe máximo del Clan del Golfo, una organización clasificada como terrorista por Washington.

Desde hace ocho meses, el Clan negocia en Catar su desarme, bajo la política de "paz total" de Petro, que busca desmovilizar a todos los grupos armados del país mediante el diálogo.

Pero a tres meses de dejar el poder, esa política muestra escasos avances.

La Fiscalía aseguró el martes en un comunicado que no accedería a interrumpir las órdenes de detención hasta no tener "información suficiente y verificable" sobre si se cumplen los "requisitos legales sobre el estado avanzado del proceso de paz".

Solicitado por Estados Unidos

El ente insistió en que "Chiquito Malo" tiene una orden de extradición vigente hacia Estados Unidos que fue aprobada por una corte colombiana. El ejecutivo debe dar el visto bueno final para ejecutarla.

El abogado del grupo criminal dijo a finales de abril que veía "imposible" lograr un acuerdo de paz antes del fin del mandato de Petro el 7 de agosto.

El Clan del Golfo, de origen paramilitar, trafica la mayor parte de la cocaína que se produce en Colombia, el mayor proveedor mundial de esa droga.

Asesinatos y narcotráfico

El lunes 11, los colombianos se consternaron cuando se informó que cuatro personas de una misma familia, entre ellas un menor de edad, fueron asesinadas en una masacre perpetrada en el municipio colombiano de Puebloviejo, en el departamento de Magdalena (norte), informó este lunes la ONG Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Las víctimas fueron identificadas como José David Gutiérrez Corrales, de 54 años; Alberto Mario Gutiérrez Corrales, de 29; Mario Luis Gutiérrez Bravo, de 20, y José David Gutiérrez Corrales, de 15 años.

Según Indepaz, que registra 52 masacres en lo que va de año en Colombia, seis hombres que se movilizaban en motocicletas perpetraron el ataque y "dispararon de manera indiscriminada contra las personas que se encontraban" en un parque público del municipio caribeño.

La secretaria del Interior de la Gobernación del Magdalena, Nayara Vargas, informó en un video divulgado en redes sociales que el ataque dejó a otras dos personas heridas y que las autoridades capturaron a cinco de los seis hombres que presuntamente participaron en el ataque.

"Esta situación deja cuatro víctimas fatales y dos más heridas que están siendo atendidas por la red hospitalaria y enluta al departamento del Magdalena y al municipio de Puebloviejo", afirmó Vargas.

Por su parte, el alcalde de ese municipio, Brando Márquez, decretó dos días de duelo por la matanza, que sucedió el domingo durante las celebraciones del Día de la Madre en Colombia.

En la zona operan el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país, y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), el mayor grupo criminal de la zona que controla redes de narcotráfico y extorsión.

También el lunes una comisión humanitaria encontró el pasado viernes el cuerpo de Pérez, quien fue asesinado en el municipio de Briceño, en el departamento de Antioquia.