Principal candidato derechista de Colombia dice que atacará aviones y barcos cargados de droga

Abelardo De la Espriella, candidato conservador, durante una entrevista a diferentes medios. ( EFE )

El candidato de la derecha con más opciones para las elecciones presidenciales en Colombia, Abelardo de la Espriella, dijo el martes que en caso de llegar al poder ordenará atacar aviones y barcos cargados con droga.

A pocas semanas de la primera vuelta el 31 de mayo, el excéntrico abogado se ubica segundo en las encuestas por debajo del senador izquierdista Iván Cepeda, de la misma fuerza que el presidente Gustavo Petro.

De la Espriella se comprometió a derribar "todo avión cargado de droga que salga de Colombia" y "hundir todas las lanchas" narco que transiten las costas del Caribe y el Pacífico durante una entrevista el martes con Caracol Televisión en la que se le vio visiblemente molesto con algunas preguntas de los periodistas.

"Yo respondo por eso", aseguró, y dijo que en su mandato ordenará bombardeos y fumigación de narcocultivos, restringidos por la ley colombiana.

Colombia vive su más grave ola de violencia en la última década y la oposición responsabiliza a Petro, a quien le reprocha ser indulgente con los grupos armados y permitirles su fortalecimiento.

De la Espriella rechaza su política de "paz total", con la que intentó negociar el desarme de las organizaciones criminales, pero que a tres meses del cambio de gobierno no presenta avances y ha generado tensiones diplomáticas con Estados Unidos.

Los policías se defenderán

Entre otras declaraciones, De la Espriella dijo que en las protestas violentas va a ordenar a la fuerza pública disparar.

"El que trata de matar a un policía, el policía tiene que defenderse y darle de baja", dijo.

Además aseguró que no tendrá consideración si los manifestantes pertenecen a alguna minoría.

"No como de indio, no como de negro, no como de blanco, no como de nada. El que salga a hacer desmanes y atacarme a la gente y a la fuerza pública, le voy a caer con mano de hierro", dijo el candidato, que suele usar modismos caribeños.

Miembros de la policía fueron condenados por homicidio, lesiones y otro tipo de abusos de la fuerza durante las masivas protestas de 2020 y 2021.

Deslenguado y de temperamento explosivo, De la Espriella atacó a una de las periodistas por sus preguntas y se volvió viral en redes sociales.

"La ignorancia es atrevida", respondió, interrogado sobre la ética, en relación con su trabajo como abogado en el que ha defendido a narcotraficantes y a Álex Saab, presunto testaferro del derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro.