Situación eléctrica se tensa en Cuba tras breve alivio por suministro de petróleo ruso

Cuba enfrenta otra fase de escasez extrema de petróleo para producir energía. ( EFE )

El sistema electroenergético de Cuba atraviesa uno de sus momentos más críticos del año con apagones prolongados y niveles récord de déficit de generación en los últimos días, en un contexto de creciente escasez de combustible.

El 65% del territorio cubano, donde viven 9.6 millones de personas, sufrió apagones simultáneos el martes, según cifras oficiales recopiladas por la AFP.

La isla enfrenta una grave crisis energética desde mediados de 2024, agravada desde enero por un bloqueo petrolero de facto de Estados Unidos, que amenaza con represalias contra los países que le suministren combustible. Esta situación ha provocado una paralización casi total de la economía cubana.

Desde finales de enero, Washington solo ha permitido la llegada a la isla de un tanquero ruso con 100,000 toneladas de crudo.

En La Habana se reportan cortes que superan las 19 horas diarias, mientras que en varias provincias los apagones se extienden durante jornadas completas. Esto implica que la mayoría de los cubanos pasan más tiempo sin servicio eléctrico que con suministro.

La situación marca un deterioro tras una ligera mejoría registrada en abril luego de la llegada del tanquero ruso que permitió aliviar temporalmente la generación eléctrica.

Según el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, "Cuba necesita ocho barcos mensuales para la economía y la generación de energía, de todos los combustibles: gasolina, diésel, gas licuado".

Sistema colapsado por los años

La generación eléctrica en la isla depende en gran medida de siete termoeléctricas envejecidas, algunas con más de 40 años de explotación, que sufren frecuentes averías o deben salir de servicio por mantenimiento.

El país produce unos 40.000 barriles diarios de crudo pesado, destinados principalmente a estas termoeléctricas. A ellas se suma una red de grupos electrógenos de respaldo, alimentados con diésel importado.

Desde finales de 2024, Cuba ha sufrido siete apagones generalizados, incluidos dos en marzo de este año.

Para reducir su dependencia del petróleo y enfrentar la crisis, el gobierno cubano impulsa el desarrollo de fuentes renovables, en particular la energía solar, con apoyo de China.

Entre 2025 y lo que va de 2026 se han instalado 56 parques solares fotovoltaicos, que aportan más de 1,000 megavatios. Según cifras de inicios de año, ello representa cerca del 10% de la generación eléctrica del país, frente al 3% registrado a finales de 2024.

Las autoridades prevén cerrar 2026 con un 15% de la generación eléctrica por energía solar.