Cuba restablece lentamente la electricidad tras apagón masivo, pero la situación sigue crítica

Personas esperan para entrar a un banco en La Habana mientras Cuba vive una grave crisis energética desde mediados de 2024, agravada desde enero por el asedio petrolero de EE.UU.. ( EFE/ERNESTO MASTRASCUSA )

Cuba, sometida a un bloqueo petrolero por parte de Washington, comienza a restablecer el suministro eléctrico en el este del país tras un nuevo apagón masivo este jueves, pero la situación sigue siendo crítica, ya que el país no dispone de reservas de diésel ni de fueloil.

En los últimos días, la situación del sistema eléctrico ha vuelto a agravarse en la isla de 9.6 millones de habitantes, con apagones muy prolongados y una producción de electricidad en niveles mínimos.

Reservas agotadas

Ante la asfixia del bloqueo energético impuesto por Estados Unidos, las reservas del combustible donado por Rusia en marzo -única carga de combustible que Washington ha permitido llegar a Cuba desde enero- ya "se agotaron", precisó el miércoles el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, en la televisión estatal.

El funcionario informó que la isla no cuenta con "absolutamente nada de fuel" ni "absolutamete nada de diésel" en sus reservas.

La situación empeoró aún más el jueves por la mañana con la desconexión de la red eléctrica en siete de las quince provincias. Al mediodía, según las autoridades, tres provincias del extremo este de la isla permanecían desconectadas de la red eléctrica.

En paralelo, la central termoelétrica Antonio Guiteras, la más grande del país, salió de servicio este jueves por averías, según informó la compañía eléctrica estatal UNE.

La situación en La Habana en los últimos días se ha agravado, con apagones que superan las 20 horas diarias, mientras que en varias provincias se extienden durante jornadas completas.

El miércoles por la noche los habitantes de varios barrios de la capital golpearon cacerolas en protesta por los extendidos cortes de electricidad, según testimonios recopilados por la AFP.

"¡Pongan la luz!", gritaban los habitantes de Playa, un barrio al oeste de la capital.

Desde la caída del presidente venezolano Nicolás Maduro, aliado de La Habana capturado por fuerzas estadounidenses en enero, Washington aplica una política de máxima presión sobre la isla, objeto ya de duras sanciones desde 1962.

Cuba acusó a Estados Unidos de la situación "particularmente tensa" de su red eléctrica, afectada por prolongados apagones, debido a la escasez de combustible.

Desde finales de enero, solo un petrolero ruso con 100,000 toneladas de crudo ha sido autorizado a atracar en Cuba, lo que alivió la crisis de electricidad apenas durante abril.

"Dispuestos"

Cuba anunció el jueves que considera aceptar una ayuda de 100 millones de dólares ofrecida por Estados Unidos a condición de que se distribuya a través de la Iglesia católica.

"Estamos dispuestos a escuchar las características del ofrecimiento y la manera en que se materializaría", respondió este jueves el ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, en la red social X.

Sin embargo, el canciller llamó la atención sobre la "incongruencia" de la "aparente generosidad" del gobierno de Estados Unidos, que "somete al pueblo cubano a un castigo colectivo por medio de la guerra económica".

Por su parte, Washington sostiene que la situación en Cuba se debe a la mala gestión económica interna.

"Es una economía rota y disfuncional, y es imposible cambiarla. Ojalá fuera diferente", dijo el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, en declaraciones a Fox News a bordo del Air Force One mientras viajaba con el presidente Donald Trump a China.

Trump firmó en enero un decreto que establece que la isla, situada a 150 km de las costas de Florida, representa una "amenaza excepcional" para Estados Unidos, y advirtió que habría represalias a cualquier país que quiera suministrar o vender petróleo a La Habana.

Las fricciones entre Washington y La Habana se han intensificado en las últimas semanas, aunque ambos países mantienen conversaciones. El 10 de abril se celebró una reunión de alto nivel diplomático en la capital cubana.