La red eléctrica de Cuba volvió a funcionar tras un gran apagón

El último corte provocó una oleada de indignación pública. ( FUENTE EXTERNA )

La electricidad se restableció en toda Cuba el viernes tras un apagón a gran escala, pero la crisis energética de la isla seguía siendo aguda, con el suministro de petróleo agotado.

La isla caribeña de 9,6 millones de habitantes, bajo un bloqueo energético estadounidense desde enero, ha sufrido suministros energéticos críticamente bajos en los últimos días.

Aproximadamente el 65 por ciento del territorio cubano sufrió apagones simultáneos el martes, según datos recopilados por AFP.

Y el miércoles, el ministro de Energía, Vicente de la O Levy, dijo a la televisión estatal que las reservas de petróleo cubano se habían "agotado".

Tras cortes de suministro eléctrico en siete de los 15 departamentos de Cuba el jueves, la compañía nacional de electricidad (UNE) anunció el viernes que había reconectado la red eléctrica.

Impacto social y protestas

Sin embargo, los apagones programados continuaron, y la central termoeléctrica más importante de Cuba —que sostiene la generación eléctrica— permaneció fuera de servicio tras una avería.

El último corte provocó una oleada de indignación pública.

Un residente de San Miguel del Padron, un barrio en las afueras de La Habana, dijo a AFP que la gente protestó golpeando ollas y sartenes el miércoles por la tarde.

Varias otras pequeñas manifestaciones similares se celebraron en barrios de toda la capital, según informes recopilados por AFP.

La Habana culpa al bloqueo de Washington por sus graves escaseces energéticas, mientras que Estados Unidos sostiene que la crisis ha sido resultado de una mala gestión.

Tensiones políticas y diálogo

Las relaciones entre ambos países son desalentadoras, con el presidente estadounidense Donald Trump imponiendo sanciones a Cuba y reflexionando sobre hacerse con el poder.

A pesar de las tensiones, las conversaciones intergubernamentales continúan.

El 10 de abril tuvo lugar una reunión diplomática de alto nivel en La Habana, marcando la primera vez que un avión del gobierno estadounidense aterrizaba en la capital cubana desde 2016.

El jueves, el director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió con altos funcionarios cubanos en La Habana, y el gobierno comunista presentó la visita como una forma de aliviar las tensiones bilaterales.