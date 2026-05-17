México incauta más de una tonelada de metanfetamina e inhabilita narcolaboratorios

Una imagen de 2025 muestra para de una fábrica de metanfetamina en México, desmantelada por las autoridades. ( EFE )

Autoridades mexicanas incautaron más de una tonelada de metanfetamina e inhabilitaron cuatro laboratorios clandestinos de fabricación de drogas sintéticas en el oeste del país, informó el domingo la Secretaría de Seguridad.

México ha aumentado los decomisos de drogas y las detenciones en medio de la presión del gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, para frenar el trasiego de narcóticos.

El hallazgo de 780 kilos de metanfetamina sólida y 300 litros de metanfetamina líquida ocurrió en el estado de Nayarit (oeste) durante "recorridos de disuasión" encabezados por la Secretaría de Marina, informó Seguridad en un comunicado.

La droga estaba almacenada en contenedores de plástico y hieleras en un terreno baldío, se observa en la fotografías distribuidas por el despacho.

Además, tres laboratorios clandestinos de fabricación de drogas sintéticas fueron inhabilitados en el estado de Sinaloa (noroeste) y uno más en el estado de Jalisco (oeste).

La metanfetamina incautada está relacionada con Audias "Jardinero" Flores, un líder del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) detenido hace tres semanas en México.

Flores fue considerado como uno de los posibles sucesores de Nemesio "El Mencho" Oseguera, fundador del CJNG que murió en un violento operativo del ejército mexicano el 22 de febrero.

El capo enfrenta acusaciones de tráfico de cocaína y heroína en Estados Unidos desde 2020.

El jueves la justicia de ese país amplió los cargos en su contra para incluir contrabando de metanfetamina, lavado de dinero y uso de armas.

Washington ha pedido a México la extradición de Flores, proceso que ha sido suspendido provisionalmente por un tribunal federal mexicano.