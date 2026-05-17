Pedro Sánchez se somete a un test en las elecciones de Andalucía

El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo (c) vota este domingo en colegio electoral de Sevilla durante las elecciones autonómicas. ( EFE/JOSÉ MANUEL VIDAL )

Los socialistas del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se someten a prueba este domingo en unas elecciones en la región de Andalucía que podrían servir de barómetro para las generales del año que viene y en las que parecen abocados a sufrir otro revés.

Las investigaciones por corrupción contra familiares y excolaboradores han minado la popularidad de Sánchez a nivel interno. Por el contrario en parte del extranjero su imagen ha mejorado debido a sus enfrentamientos con el presidente estadounidense Donald Trump e Israel.

En el sistema político descentralizado de España, las regiones o comunidades autónomas gozan de amplios poderes en ámbitos como la salud, la educación y la vivienda.

40 años de socialismo en Andalucía

Andalucía, la región más poblada y un imán turístico famoso por sus ciudades históricas como Sevilla, Granada y Córdoba, estuvo gobernada por los socialistas durante casi 40 años.

Pero las encuestas sugieren que la principal formación conservadora, el Partido Popular (PP), en el poder desde 2019 en el gobierno regional, volverá a derrotar a los socialistas en su bastión histórico.

No está claro si el PP logrará otra mayoría en el Parlamento de 109 escaños con Juanma Moreno. Si no lo consigue la extrema derecha de Vox se convertiría en el partido decisivo, como ya ocurrió en las recientes elecciones regionales en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

Tras las contundentes derrotas de la izquierda en esas regiones, otra paliza en Andalucía sería especialmente dolorosa para Sánchez, que presenta como candidata a su exvicepresidenta y exministra de Hacienda María Jesús Montero.

La participación a las 14H00 horas (12H00 GMT) era del 37,2%, tres puntos porcentuales más que en las últimas elecciones de 2022, cuando los socialistas obtuvieron su peor resultado de la historia en Andalucía.

Ante el temor de los socialistas de que una baja participación les perjudique, Montero instó a los andaluces a acudir en masa a las urnas antes de que cierren a las 20H00.

"Siempre nos preocupa que la participación en las elecciones sea la adecuada y esto es especialmente importante en elecciones autonómicas, en las que, como siempre digo, se registra históricamente un porcentaje de participación inferior de otras convocatorias electorales", declaró a periodistas.

Moreno recalcó por su parte las repercusiones a nivel nacional de los comicios en Andalucía, donde viven casi nueve millones de personas, lo que supone aproximadamente el 18% de la población española.

"Es un territorio con una enorme singularidad y un enorme peso" y "lo que pasa en Andalucía también evidentemente condiciona otras cosas", declaró Moreno a los periodistas tras votar en la ciudad costera de Málaga.

El PP ha acordado gobiernos de coalición con Vox en Extremadura y Aragón, y no ha descartado una colaboración a nivel nacional si las elecciones generales, previstas para 2027, arrojan resultados inconclusos.

Esto lo diferencia de otros partidos conservadores europeos que han levantado un "cordón sanitario" en torno a la ultraderecha.