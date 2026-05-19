Venezuela promete excarcelación de 300 presos políticos en plazo de cinco días

Familiares de presos políticos encendieron velas durante una vigilia frente a la prisión El Rodeo I en Guatire, estado Miranda, a unos 30 kilómetros al este de Caracas. ( PEDRO MATTEY/AFP )

El presidente del Parlamento en Venezuela, Jorge Rodríguez, prometió el martes la excarcelación de 300 presos políticos entre la víspera y el viernes, en el marco de una histórica ley de amnistía que expertos tachan de excluyente.

Acciones de la autoridad y contexto legal

"Entre el día de ayer (lunes) y este viernes 300 personas serán puestas en libertad, algunas incursas en hechos en delitos demostrados, pero (otras) por ser menores de edad o mayores de 70 años o portadores de una patología", dijo Rodríguez durante una sesión parlamentaria.

"Se está cumpliendo más allá de la ley de amnistía con un proceso de darle beneficios a esas personas", apuntó el jefe parlamentario y hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.