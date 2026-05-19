×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
excarcelación presos políticos Venezuela
excarcelación presos políticos Venezuela

Venezuela promete excarcelación de 300 presos políticos en plazo de cinco días

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de 300 presos políticos en el marco de una nueva ley de amnistía

    Expandir imagen
    Venezuela promete excarcelación de 300 presos políticos en plazo de cinco días
    Familiares de presos políticos encendieron velas durante una vigilia frente a la prisión El Rodeo I en Guatire, estado Miranda, a unos 30 kilómetros al este de Caracas. (PEDRO MATTEY/AFP)

    El presidente del Parlamento en Venezuela, Jorge Rodríguez, prometió el martes la excarcelación de 300 presos políticos entre la víspera y el viernes, en el marco de una histórica ley de amnistía que expertos tachan de excluyente.

    Acciones de la autoridad y contexto legal

    • "Entre el día de ayer (lunes) y este viernes 300 personas serán puestas en libertad, algunas incursas en hechos en delitos demostrados, pero (otras) por ser menores de edad o mayores de 70 años o portadores de una patología", dijo Rodríguez durante una sesión parlamentaria.
    RELACIONADAS

    "Se está cumpliendo más allá de la ley de amnistía con un proceso de darle beneficios a esas personas", apuntó el jefe parlamentario y hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.