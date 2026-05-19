Venezuela promete excarcelación de 300 presos políticos en plazo de cinco días
El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de 300 presos políticos en el marco de una nueva ley de amnistía
El presidente del Parlamento en Venezuela, Jorge Rodríguez, prometió el martes la excarcelación de 300 presos políticos entre la víspera y el viernes, en el marco de una histórica ley de amnistía que expertos tachan de excluyente.
Acciones de la autoridad y contexto legal
- "Entre el día de ayer (lunes) y este viernes 300 personas serán puestas en libertad, algunas incursas en hechos en delitos demostrados, pero (otras) por ser menores de edad o mayores de 70 años o portadores de una patología", dijo Rodríguez durante una sesión parlamentaria.
"Se está cumpliendo más allá de la ley de amnistía con un proceso de darle beneficios a esas personas", apuntó el jefe parlamentario y hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.