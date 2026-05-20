×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
trata de personas Ecuador
trata de personas Ecuador

Ecuador rescata a seis menores de una red de trata de personas vinculada a secta

Las menores rescatadas fueron enviadas a Estados Unidos tras el operativo que destapó la red de trata de personas

    Expandir imagen
    Ecuador rescata a seis menores de una red de trata de personas vinculada a secta
    Integrantes de la Policía de Ecuador custodian la frontera de Ecuador con Colombia este viernes, en el puente internacional de Rumichaca, en Tulcán (Ecuador). (FUENTE EXTERNA)

    La policía de Ecuador rescató a seis menores de edad extranjeros víctimas de una red de trata de personas presuntamente vinculada a la secta judío ortodoxa Lev Tahor, informó el martes el Ministerio del Interior.

    • Lev Tahor enfrenta casos por abuso sexual y malos tratos a menores en varios países como Colombia y Guatemala.

    El año pasado Colombia expulsó a nueve miembros de la secta tras el rescate de 17 niños que estaban bajo su custodia.

    Operativo en Ecuador

    El operativo en Ecuador se desarrolló en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas (centro). "Las menores fueron encontradas en un inmueble sin condiciones humanitarias adecuadas", señaló la cartera en X.

    En un video difundido por el Ministerio del Interior se observa a las menores cubiertas con un velo negro largo.

    "Las investigaciones apuntan a presuntos delitos de trata de personas y explotación forzada vinculados a integrantes de la secta Lev Tahor", señaló el ministerio.

    Consecuencias del rescate

    Tras el rescate las menores fueron enviadas a Estados Unidos.

    En diciembre, 160 niños en poder de la secta Lev Tahor fueron rescatados en Guatemala. Varios de sus adeptos fueron capturados y acusados de trata, embarazo forzado y matrimonios arreglados entre menores.

    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.