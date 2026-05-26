Empresas, turismo y banca: así controla Gaesa la economía cubana

En Cuba, un solo conglomerado controla empresas vinculadas a sectores estratégicos de la economía, como el turismo, la banca, el comercio, la logística y los bienes raíces. Se trata del Grupo de Administración Empresarial (Gaesa), una red controlada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias que, según el Gobierno de Estados Unidos, está detrás de la profunda crisis económica que atraviesa la isla.

Así lo afirmó el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien durante un discurso el pasado miércoles 20 de mayo aseguró que los problemas de Cuba "no se deben a un bloqueo petrolero" de Estados Unidos, sino a la corrupción y al control económico ejercido por las Fuerzas Armadas cubanas a través de Gaesa.

Rubio sostuvo que el conglomerado controla entre el 40 % y el 70 % de la economía cubana, por lo que actualmente cuenta con activos valorados en unos 18,000 millones de dólares.

Un documento al que tuvo acceso Diario Libre señala que entre las principales subsidiarias de Gaesa figuran el Banco Financiero Internacional, el Grupo de Turismo Gaviota S.A., la Corporación Cimex S.A. y la Zona Especial de Desarrollo Mariel, considerada uno de los principales polos para la inversión extranjera en Cuba.

Además, el conglomerado posee y administra empresas relacionadas con servicios financieros, importaciones, publicidad, logística portuaria, construcción, transporte y operaciones inmobiliarias. También cuenta con compañías registradas en países extranjeros, algunas de ellas presuntamente vinculadas a familiares y allegados de antiguos directivos del grupo.

Entre esas entidades figuran la Corporación Antex S.A., dedicada a servicios financieros, así como las compañías Alisan S.A. y Mid Atlantic S.A.

Divisiones

El informe indica que la Corporación Cimex S.A. controla subsidiarias enfocadas en remesas, comercio, turismo y servicios tecnológicos. Entre ellas destacan Financiera Cimex S.A., American International Service, considerada una vía financiera para las remesas hacia Cuba, y Havanatur.

En el área turística, el Grupo de Turismo Gaviota S.A. agrupa aerolíneas, hoteles, marinas, operadores de excursiones y empresas de transporte turístico, entre ellas AeroGaviota S.A. y Marinas Gaviota.

El documento explica, además, que numerosas compañías extranjeras operan dentro de la Zona Especial de Desarrollo Mariel mediante asociaciones con entidades cubanas vinculadas a Gaesa. Entre ellas aparecen empresas relacionadas con los sectores de logística, construcción, alimentos, productos de consumo y servicios industriales.

Empresas por ubicación y tipo de actividad empresarial

El informe identifica a Cuba como el principal centro de operaciones del conglomerado, con al menos 49 empresas y entidades vinculadas a sectores estratégicos.

Fuera de la isla, Panamá figura como uno de los principales puntos de operaciones internacionales de Gaesa, con al menos siete compañías registradas. Entre ellas aparecen entidades relacionadas con servicios financieros, remesas y comercio exterior, como Corporación Antex S.A., Financiera Cimex S.A. y American International Service.

El documento también menciona operaciones y asociaciones empresariales en países europeos. En España aparecen empresas mixtas vinculadas a logística hotelera, construcción y servicios industriales dentro de la Zona Especial de Desarrollo Mariel. Varias de estas alianzas involucran a cadenas hoteleras y grupos empresariales españoles.

Italia también figura en el informe mediante una asociación inmobiliaria entre entidades cubanas y capital italiano. Entre ellas se menciona Azul Inmobiliaria S.A., vinculada a proyectos de bienes raíces y turismo en Cuba.

Asimismo, el reporte identifica compañías registradas en Luxemburgo, Reino Unido y Guernsey, una dependencia británica considerada un centro financiero offshore, además de operaciones relacionadas con Liechtenstein y Angola.

Finalmente, el informe también menciona la presencia de empresas en Puerto Rico, donde se ubica una subsidiaria de la multinacional Caterpillar con operaciones en el Caribe.

Creado por Raúl Castro El Grupo de Administración Empresarial S.A. (Gaesa) fue creado hace 30 años por Raúl Castro. Es el conglomerado empresarial más grande de Cuba controlado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y opera como un estado dentro de otro estado. Actualmente es dirigida por Ania Guillermina Lastres.

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