Cubanos pagaban 3,500 dólares para ser introducidos irregularmente en España

La Policía Nacional, con la colaboración de Europol y la Policía de Serbia, ha desarticulado una red de ámbito internacional con presencia en España y en el país balcánico que, presuntamente, se dedicaba al tráfico de personas desde Cuba, operación que se ha saldado con la detención de ocho personas ( EFE )

La policía española anunció este miércoles que desbarató una red criminal que introducía irregularmente en España a ciudadanos cubanos, a los que cobraba unos 3,500 dólares, en una operación en la que arrestó a ocho personas.

La red habría traído a España a "al menos 40 personas de origen cubano" desde 2021, "a cambio de cantidades cercanas a los 3,000 euros (3,500 dólares)", explicó la Policía Nacional en un comunicado.

La banda ofrecía una "bolsa de viaje" a los cubanos, que incluía pasajes de avión y la documentación necesaria para que pudieran volar a Belgrado, en Serbia, e ingresar sin levantar sospechas, según la policía.

Una vez allí, miembros de la organización los llevaban vía terrestre, a través de Macedonia del Norte, hasta Grecia "para acceder al espacio [europeo de libre circulación] Schengen" y seguir su periplo por varios países hasta España, indicó el comunicado.

Detienen a dos responsables de la red

En España, los cubanos solicitaban protección internacional, luego de denunciar la pérdida de sus pasaportes, para ocultar que habían entrado por Serbia, lo que les habría inhabilitado pedir refugio en suelo español.

La policía detuvo a ocho personas en las provincias de Málaga y Zamora, entre ellos a dos de los responsables de la red, sospechosos de delitos como pertenencia a organización criminal y favorecimiento de inmigración irregular, agregó la policía.