Blue Diamond abandona Cuba en medio de sanciones de EE. UU. y la crisis del turismo

En el primer trismestre del año, la reducción de la llegada de turistas a Cuba alcanzó un 48%. ( EFE )

La cadena hotelera canadiense Blue Diamond Resorts anunció este lunes el cese inmediato de sus operaciones en Cuba, una decisión que se produce en medio del agravamiento de la crisis económica de la isla y de una creciente presión de Estados Unidos sobre las empresas extranjeras que mantienen vínculos con el Estado cubano.

La información fue divulgada por la agencia AFP, desde Montreal. Cita un comunicado enviado por Duval Communications, firma con sede en Montreal que representa a la compañía. En el documento, Blue Diamond explicó que la medida responde a las "continuas limitaciones operativas y a las condiciones del mercado", sin ofrecer detalles adicionales sobre el alcance de su retirada.

La decisión ocurre un mes después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmara un decreto con un nuevo paquete de sanciones contra Cuba. Las medidas, anunciadas el pasado 1 de mayo, amenazan especialmente las actividades de empresas extranjeras que colaboran con entidades controladas por el Gobierno cubano.

La salida de Blue Diamond se produce además en un momento especialmente difícil para el turismo cubano. Como reportó la agencia EFE, la isla registró una caída del 48 % en la llegada de turistas extranjeros durante el primer trimestre de 2026, reflejo de una profunda crisis económica, energética y de confianza en el destino.

Retiro de vuelos desde Canadá

A este escenario se suma la reducción de la conectividad aérea con uno de los principales mercados emisores de visitantes.

Diario Libre informó en febrero que las aerolíneas canadienses Air Canada, Air Transat y WestJet suspendieron temporalmente sus vuelos a Cuba debido a la escasez de combustible para la aviación, una situación derivada de la crisis energética que afecta al país.

La medida impactó miles de reservas y obligó a reorganizar la salida de turistas canadienses de la isla.

Canadá ha sido históricamente el principal mercado emisor de turistas hacia Cuba, por lo que la disminución de vuelos y la salida de operadores internacionales representan un duro golpe para una industria considerada una de las principales fuentes de divisas del país.

Aunque Blue Diamond no precisó cuántos hoteles administraba ni el número de empleados afectados por la decisión, su retirada constituye una nueva señal de las dificultades que enfrenta el sector turístico cubano. La combinación de sanciones, escasez de combustible, apagones prolongados y una fuerte caída de visitantes continúa debilitando una actividad estratégica para la economía de la isla.