El expresidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, quien encabeza la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Colombia, calificó como cívica, tranquila y participativa la jornada de las elecciones presidenciales celebradas este domingo, resaltando además el alto nivel de concurrencia ciudadana registrado en comparación con procesos anteriores en ese país.

Al ofrecer una declaración oficial en nombre de la misión de observación, Fernández informó que el equipo de la OEA estuvo integrado por 96 observadores y especialistas desplegados en 26 departamentos colombianos, el Distrito Capital y cinco ciudades en el exterior, con el objetivo de evaluar todas las etapas del proceso electoral.

El exmandatario destacó el desempeño de las autoridades electorales, las fuerzas de seguridad y los jurados de votación, cuyo trabajo permitió que los ciudadanos ejercieran su derecho al sufragio en un ambiente de libertad y seguridad.

"La misión saluda la instalación del 100 % de las mesas de sufragio tanto en Colombia como en el exterior", expresó Fernández, al señalar que los observadores visitaron 412 puestos de votación y 1,340 mesas electorales, donde constataron el desarrollo fluido de la jornada y el cumplimiento de los procedimientos establecidos para el conteo y custodia de los votos.

Asimismo, valoró la rapidez del sistema de preconteo, que permitió a la ciudadanía conocer resultados preliminares apenas dos horas después del cierre de las urnas.

Evaluación del proceso electoral y recomendaciones para la segunda vuelta

Fernández también felicitó a las dos fórmulas presidenciales que avanzaron a la segunda vuelta electoral, prevista para el próximo 21 de junio, e instó a los candidatos y sus equipos a mantener un clima de respeto, diálogo democrático y debate centrado en propuestas.

"Considerando que el próximo gobierno será para todos los colombianos y colombianas, invitamos a las candidaturas y a sus equipos de campaña a contribuir a un clima de respeto y diálogo democrático durante la siguiente etapa del proceso", afirmó.

"En esta etapa, y de cara a la segunda vuelta, es fundamental que el diálogo entre las fuerzas políticas y las autoridades electorales permita disipar dudas y que las reclamaciones se realicen y que se vayan a hacer lo hagan a través de mecanismos institucionales." Leonel Fernández. Jefe de la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Colombia. “

El jefe de la misión hizo además un llamado a los actores nacionales e internacionales a respetar la voluntad soberana del pueblo colombiano y exhortó a que cualquier reclamación o cuestionamiento relacionado con el proceso electoral sea canalizado a través de los mecanismos institucionales correspondientes.

Fernández informó que la misión de la OEA continuará observando el desarrollo de los escrutinios y que presentará un informe con hallazgos y recomendaciones de cara a la segunda vuelta presidencial.

Adelantó que el organismo hemisférico volverá a desplegar un amplio equipo de observadores para acompañar el proceso electoral y contribuir al fortalecimiento de la democracia colombiana.

Resultados de las elecciones de Colombia

Las elecciones presidenciales de Colombia se celebraron este domingo y ninguno de los candidatos logró obtener la mayoría necesaria para ganar en primera vuelta.

Como resultado, el abogado Abelardo de la Espriella y el senador Iván Cepeda se enfrentarán en un balotaje previsto para el próximo 21 de junio, cuando los colombianos elegirán al sucesor del presidente Gustavo Petro.