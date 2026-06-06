Asesinan a un periodista en Colombia, el segundo en un mes

Colegas del periodista se reúnen a las afueras del Hospital Universitario Erasmo Meoz ( FUENTE EXTERNA )

Un periodista colombiano fue asesinado el sábado en la frontera de Colombia con Venezuela luego de que otro comunicador muriera al ser atacado por guerrilleros hace casi un mes, informó la Defensoría del Pueblo, organismo público que vela por los derechos humanos.

Por lo menos 170 reporteros han sido asesinados en Colombia desde 1977, según la ONG Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).

En medio de frustradas negociaciones de paz y cuando restan dos meses para que concluya su mandato de cuatro años, el presidente Gustavo Petro afronta una crisis de seguridad con atentados, masacres de civiles y ataques a la fuerza pública.

Cristian Herrera, quien integraba el consejo directivo de la FLIP, fue asesinado en la ciudad limítrofe de Cúcuta (noreste).

Un sicario que se movilizaba en una motocicleta baleó al comunicador, quien falleció cuando era trasladado a un hospital, según medios locales.

"La violencia vuelve a golpear al periodismo en Colombia", señaló la Defensoría del Pueblo en un comunicado difundido por la red X.

Situación de seguridad en Colombia

Agregó que Herrera "dedicó su trabajo a informar sobre temas relacionados con impunidad, crimen organizado, corrupción y la situación del Catatumbo", una región también limítrofe con Venezuela donde se producen cruentos enfrentamientos entre guerrillas.

El periodista, quien antes había sido amenazado, contaba con medidas de protección del gobierno que "no lograron evitar su asesinato", indicó la Defensoría.

En mayo fue asesinado el comunicador Matro Pérez, de 25 años, por guerrilleros en Antioquia (noroeste), un convulso departamento golpeado por la minería ilegal.

"En menos de un mes, el país ha perdido dos voces del periodismo regional en contextos marcados por la violencia y la presencia de grupos armados ilegales", apuntó la entidad.

La FLIP dijo por X que Herrera "había denunciado recientemente hechos de corrupción y problemáticas de orden público" en Cúcuta.