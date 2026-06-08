Secretario general de ONU visitará Haití este 16 de junio; hará escala en República Dominicana

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, realizará una visita oficial a Haití el próximo 16 de junio con el objetivo de evaluar de primera mano las consecuencias de la creciente violencia de las pandillas y la respuesta de la comunidad internacional ante la crisis que atraviesa el país, reportan medios internacionales.

La visita, que se extenderá por un día, será la segunda de Guterres a Haití desde que asumió el cargo, luego de su primer viaje en julio de 2023. Su llegada se produce en un contexto marcado por una nueva escalada de ataques armados en Puerto Príncipe y la región de Artibonito, así como por el aumento de las necesidades humanitarias derivadas de la inseguridad.

Según datos de organismos internacionales, la violencia ha provocado decenas de muertes en las últimas semanas y ha obligado a cerca de 1.5 millones de personas a abandonar sus hogares, una cifra sin precedentes que agrava la ya compleja situación humanitaria.

Según reporta el medio Miami Herald, durante su estancia, Guterres sostendrá encuentros con personas desplazadas por la violencia, especialmente mujeres y niñas, consideradas entre los grupos más vulnerables frente a la crisis.

De acuerdo con el medio Pass Blue, también revisará los avances del despliegue de la Fuerza de Supresión de Pandillas autorizada por la ONU, cuyo apoyo logístico y operativo es coordinado por una oficina especial de las Naciones Unidas y varios países aliados.

Crisis política y proceso electoral

La visita coincide además con un momento de tensión política en Haití, donde recientemente surgió un enfrentamiento entre el primer ministro Alix Didier Fils-Aimé y el Consejo Electoral Provisional por desacuerdos relacionados con la implementación de un nuevo decreto electoral.

Los miembros del organismo electoral acusaron al Gobierno de actuar al margen de sus atribuciones constitucionales, luego de intentar aprobar una normativa cuyo contenido, según denunciaron, no había sido previamente consultado con el consejo.

La controversia también incluye la designación de Uder Antoine como director general del organismo electoral, una decisión que fue rechazada por la mayoría de los consejeros, quienes posteriormente aprobaron una resolución para destituirlo.

Escala en República Dominicana

Según reporta el medio Miami Herald, antes de llegar a Haití, el secretario general de la ONU hará una escala en República Dominicana, donde se prevé que sostenga reuniones con autoridades nacionales para abordar la situación de la isla y los esfuerzos regionales ante la crisis haitiana.

La visita de Guterres se suma a la realizada recientemente por el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, quien también recorrió Haití y República Dominicana en el marco de consultas diplomáticas sobre la situación de seguridad y gobernabilidad en la región.

Con este viaje, Naciones Unidas busca reforzar la atención internacional sobre Haití, un país que continúa enfrentando desafíos simultáneos en materia de seguridad, asistencia humanitaria y organización de elecciones pendientes.