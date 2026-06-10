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Crisis en Cuba
Crisis en Cuba

¿Qué va a pasar con los hoteles en Cuba tras la suspensión de operación de empresas extranjeras?

Empresas hoteleras de España, Canadá y otros países decidieron desligarse de la administración de hoteles en la isla

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¿Qué va a pasar con los hoteles en Cuba tras la suspensión de operación de empresas extranjeras?
Imagen de archivo de un hotel en La Habana. (EFE)

La crisis en Cuba se intensifica. A la falta de combustible tras las amenazas de Estados Unidos a quienes envíen crudo a la isla, se suma la salida de varias compañías extranjeras ligadas al turismo.

El Gobierno de Donald Trump aseguró que impondrá sanciones a las empresas que estén relacionadas con el Gobierno cubano, especialmente al conglomerado Gaesa.

  • Empresas hoteleras de España, Canadá y otros países decidieron desligarse de la administración de hoteles en la isla.
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El decreto

El pasado 5 de junio, Estados Unidos puso fin al periodo de gracia otorgado a empresas extranjeras con presencia en Cuba para que rompan lazos con la isla antes de enfrentar represalias de Washington.

El presidente Trump decretó el pasado 1 de mayo medidas contra entidades extranjeras que operen en sectores vitales de energía, defensa, minería y servicios financieros en la nación caribeña, por lo que su administración puso como límite el 5 de junio para que las entidades deshicieran sus vínculos.

En esta nueva vuelta de tuerca en la campaña que busca ahogar a una Cuba ya en crisis, Trump advirtió a quienes mantuvieran negocios con el Gobierno cubano y su conglomerado empresarial militar, Gaesa, -sancionado por Washington- que se exponían al bloqueo de sus activos en EE. UU.

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