×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Elecciones Perú
Elecciones Perú

Sánchez mantiene leve ventaja sobre Fujimori con el 97.98 % de las actas contabilizadas en Perú

El candidato de Juntos por el Perú suma 9,020,803 votos frente a los 9,014,101 obtenidos por la aspirante de Fuerza Popular, según los datos oficiales

    Expandir imagen
    Sánchez mantiene leve ventaja sobre Fujimori con el 97.98 % de las actas contabilizadas en Perú
    El candidato izquierdista Roberto Sánchez y la derechista Keiko Fujimori. (FUENTE EXTERNA)

    La diferencia entre el izquierdista Roberto Sánchez y la derechista Keiko Fujimori se mantiene mínima este miércoles, cuando se ha contabilizado el 97.981 % de las actas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, celebradas el pasado domingo.

    El candidato de Juntos por el Perú tiene el 50.019 % de los votos, con 9,020,803 sufragios, mientras que la postulante de Fuerza Popular alcanza el 49.981 %, con 9,014,101 votos, de acuerdo con el más reciente reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

    • Sánchez, que postuló en nombre del destituido expresidente Pedro Castillo (2021-2022), mantiene una ventaja de apenas 0.038 puntos porcentuales sobre la hija y heredera política del exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000).
    Expandir imagen
    [object HTMLTextAreaElement]
    Resultados de las elecciones en Perú. (FUENTE EXTERNA)

    Factores que podrían definir el resultado final

    La estrecha diferencia mantiene a ambos partidos atentos al último tramo del cómputo de votos, que se definirá entre los sufragios emitidos en el extranjero y las actas observadas remitidas a los Jurados Electorales Especiales (JEE).

    Así, a la fecha, existen 1,077 actas de votos pendientes de ser contabilizadas, la mayoría del extranjero, que llegarán a Lima hasta la noche de este miércoles, y otras 1,593 enviadas a los jurados electorales.

    Leer más
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.