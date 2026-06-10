Sánchez mantiene leve ventaja sobre Fujimori con el 97.98 % de las actas contabilizadas en Perú

El candidato izquierdista Roberto Sánchez y la derechista Keiko Fujimori. ( FUENTE EXTERNA )

La diferencia entre el izquierdista Roberto Sánchez y la derechista Keiko Fujimori se mantiene mínima este miércoles, cuando se ha contabilizado el 97.981 % de las actas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, celebradas el pasado domingo.

El candidato de Juntos por el Perú tiene el 50.019 % de los votos, con 9,020,803 sufragios, mientras que la postulante de Fuerza Popular alcanza el 49.981 %, con 9,014,101 votos, de acuerdo con el más reciente reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Sánchez, que postuló en nombre del destituido expresidente Pedro Castillo (2021-2022), mantiene una ventaja de apenas 0.038 puntos porcentuales sobre la hija y heredera política del exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000).

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/11/screenshot-2026-06-10-230022-0a7cc696.png Resultados de las elecciones en Perú. (FUENTE EXTERNA)

Factores que podrían definir el resultado final

La estrecha diferencia mantiene a ambos partidos atentos al último tramo del cómputo de votos, que se definirá entre los sufragios emitidos en el extranjero y las actas observadas remitidas a los Jurados Electorales Especiales (JEE).

Así, a la fecha, existen 1,077 actas de votos pendientes de ser contabilizadas, la mayoría del extranjero, que llegarán a Lima hasta la noche de este miércoles, y otras 1,593 enviadas a los jurados electorales.