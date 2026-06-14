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Crisis en Cuba
Crisis en Cuba

Frecuentes cortes de luz en Cuba obligan a racionar incluso las hostias

En las últimas semanas, la producción de hostias cayó, como toda la actividad económica del país por el impacto de los cortes eléctricos diarios, que a veces duran hasta 24 horas

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    Frecuentes cortes de luz en Cuba obligan a racionar incluso las hostias
    Los frecuentes cortes de energía eléctrica han provocada una reducción de la producción de hostias. (AFP)

    Los interminables cortes de energía en Cuba, que desde enero está sometida a un bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos, complican incluso la fabricación de las hostias y obligan a que se limite su distribución, indicaron religiosos a la AFP.

    En la isla comunista, las hostias para los oficios religiosos católicos se fabrican en La Habana, en el monasterio de Santa Teresa y San José, sede de la comunidad de las carmelitas descalzas, religiosas de claustro.

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    El domingo, varios sacerdotes dijeron a la AFP que se les había ordenado racionar las pequeñas hostias destinadas a simbolizar el cuerpo de Jesucristo durante la misa.

    En las últimas semanas, la producción de hostias cayó, como toda la actividad económica del país por el impacto de los cortes eléctricos diarios, que a veces duran hasta 24 horas.

    "Estamos todos al mismo nivel, afectados por lo mismo", contó el domingo a la AFP el sacerdote dominicano George Payano, de 35 años, quien ofició una misa ante una veintena de fieles en la capilla del convento.

    Dos horas no bastan

    Las hermanas carmelitas "producen las hostias para toda Cuba. Necesitan tiempo y necesitan mover la maquinaria, la plancha para eso (...) dos horas de corriente son muy limitadas", explicó.

    "Entonces eso lleva a que la producción sea menos (y las hermanas) como anunciaron a los sacerdotes y a los obispos (deben) racionar un poco la entrega para que alcance para todos", agrega Payano.

    A la salida de la misa, que se celebró mientras el barrio volvía a estar sin electricidad, fieles entrevistados por la AFP lamentaban esta situación, pero decían mantener la fe.

    "Usted sabe que el que no tiene la comunión lo hace espiritual, esperemos que no lleguemos a eso", dijo Mariela Shuman, una jubilada cubana de 70 años, que aún pudo recibir una hostia el domingo durante la misa.

    "Tenemos fe, las carmelitas rezan mucho y son las que las producen en Cuba", agregó.

    Además de un bloqueo petrolero, Estados Unidos ha decretado varias oleadas de sanciones dirigidas contra la economía cubana. Esta situación ha agravado profundamente la crisis económica, social y energética que atraviesa el país desde hace varios años.

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