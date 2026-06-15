Chile investigará posible tráfico de cientos de niños haitianos en 2025

Unos 60 haitianos permanecieron por varios días en el aeropuerto de Santiago de Chile, en el 2021, cuando se registró una elevada migración de estos ciudadanos al país suramericano. ( EFE )

La fiscalía chilena anunció el lunes investigará si hubo tráfico de "cientos de menores" haitianos que ingresaron al país en 2025, luego de que se descubriera que no se comprobó que sus acompañantes fueran realmente sus familiares.

Las pesquisas comenzaron luego de que radio Biobío revelara un informe de la Contraloría en el que denunciaba el ingreso de cientos de niños haitianos en 2025, supuestamente para reunirlos con sus familiares en Chile.

Según el Servicios de Migraciones, al menos 12 personas ingresaron varias veces a Chile actuando "como supuestos adultos responsables" de niños y adolescentes haitianos, por lo que pidió iniciar una investigación por posible tráfico.

De acuerdo a un comunicado de la fiscalía, la relación entre los acompañantes y los menores "no habría sido verificada por las autoridades competentes, durante el viaje, ni al momento de ingreso al país".

"Estos son hechos graves que requieren una investigación específica (...) para poder despejar si los hechos son delitos o no", dijo el director de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos.

¿Qué pasó en el 2021?

Los problemas de los inmigrantes en Chile aumentaron en el 2021, luego de que el presidente Sebastián Piñera implementara en el mes de abril un proceso de regularización para todos los inmigrantes sin documentos que llegaron al país por entradas regulares. El plazo venció el 17 de octubre del mismo año y entre los requisitos estaba un certificado de antecedentes que en Haití no existe --allá hay un prontuario policial-- y que es muy difícil y demoroso tramitar a distancia.

El gobierno no ha precisado lo que sucederá a quienes no realicen el trámite antes de la fecha límite.

Mandeline Cetante llegó en 2018 y tiene una hija chilena de dos años y medio. Tras conseguir el prontuario, inicio el proceso su proceso de regularización antes del inicio de la pandemia en 2020, pero Extranjería aún no responde. "Tengo que conseguir un trabajo, los papeles y todo eso, porque no me quiero ir, quiero quedarme acá, que crezca mi hija, a mí me gusta Chile", dijo con voz esperanzada.

Muchos haitianos dejaron a sus hijos en la isla con la esperanza de mandarlos a buscar, pero pocos pudieron traerlos a pesar de que para ellos existe una Visa de Reunificación Familiar.

Jacqueline Michel llegó en 2018 de Haití y a pesar de tener una visa de residencia permanente dice que en Extranjería le piden "un certificado bancario y uno de residencia (pero) acá todavía no tengo (el papel de) residencia porque vivo en una toma", es decir, en una ocupación ilegal de terrenos.