Colombia elige su rumbo económico en el balotaje

Vista aérea del candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella (C), del movimiento Salvadores de la Patria, hablando a sus seguidores tras un cristal antibalas durante su mitin de clausura en Buga, departamento del Valle del Cauca, Colombia, el 14 de junio de 2026. ( AFP )

Colombia votará el domingo entre modelos económicos opuestos, bajo la amenaza de una crisis fiscal: continuar con la izquierda en el poder, que prioriza la inversión social y la transición energética, o girar hacia la extrema derecha, que impulsa el libre mercado y el extractivismo.

El presidente Gustavo Petro termina cuatro años de mandato con respaldo en sectores populares por la reducción de la pobreza, el fortalecimiento de la educación pública, la disminución del desempleo y el aumento récord del salario mínimo.

Pero el primer mandatario de izquierda del país también es cuestionado por el incremento del gasto público, comentarios ofensivos contra empresarios y el peor déficit fiscal de Latinoamérica después de Brasil, según la CEPAL.

Para Diego Soler, empresario textil, el gobierno de Petro fue "antiempresa".

"Pasamos de pagar 15% de arancel en el caso de los textiles, a pagar el 40%", cuenta a la AFP el dueño de American Tactical, dedicada a la importación y comercialización de equipamiento táctico.

En la cuarta mayor economía de Latinoamérica, su empresa sobrevivió al aumento del 23% del salario mínimo el año pasado sin despidos, pero no logró crecer.

Contienda electoral entre Cepeda y De la Espriella

En el balotaje presidencial del 21 de junio se enfrentarán el senador izquierdista Iván Cepeda y el abogado de ultraderecha Abelardo de la Espriella.

"Me asusta cómo la gente apoya a una persona que, si en cuatro años avanzamos, quiere volver a retroceder", dice Laura Valverde, una contable de 34 años que se benefició del salario mínimo, la reducción de la jornada laboral y un subsidio mensual para su hijo con discapacidad.

Ante eventuales recortes, asegura que saldría a protestar.

Mientras la atención de muchos votantes está puesta en la ola de violencia que vive Colombia, economistas advierten que el mayor desafío del próximo presidente será económico.

La gente "va a sentir el deterioro (fiscal)", dice Ana Fernanda Maiguashica, economista y presidenta del Consejo Privado de Competitividad, un centro de pensamiento del sector empresarial.

Convencido de que el gasto social debe estar en el centro de la política económica, Cepeda plantea profundizar los programas impulsados por Petro en uno de los países más desiguales del mundo.

"Los cambios en la política social" han llevado a "casi la eliminación de la pobreza extrema" en Colombia, señala el economista Jorge Restrepo, profesor de la Universidad Javeriana.

Sin embargo, Petro deja un déficit fiscal cercano al 7% del PIB y una caja pública ajustada.

Admirador del presidente argentino Javier Milei, De la Espriella promete reducir el tamaño del Estado en un 40% y aplicar austeridad fiscal.

Expertos se preguntan cómo lo va a hacer, pues implicaría un apoyo mayoritario del Congreso que no tiene.

"Es como un Milei sin motosierra", añade Restrepo sobre De la Espriella, que recibió el apoyo del presidente estadounidense Donald Trump.

Desafíos económicos y propuestas de los candidatos

El futuro presidente de Colombia tendrá que cubrir déficits fiscales con menores ingresos de los hidrocarburos, tradicional fuente del fisco pero en declive desde que el gobierno de Petro apostó por dejar atrás los combustibles fósiles.

De la Espriella, en cambio, pretende reactivar el sector.

"Hay que hacer fracking a lo que dé (...) Con eso cerramos el hueco fiscal", dijo en una entrevista.

El abogado de 47 años quiere bajar impuestos, según él, para impulsar el crecimiento del PIB a más del doble del 2,6% registrado en 2025.

De su lado, la izquierda oficialista gravó a los más ricos.

Tras la primera vuelta electoral del 31 de mayo, los mercados respondieron con optimismo a la victoria de De la Espriella por estrecho margen sobre Cepeda: la moneda local se apreció y los bonos nacionales subieron.

De nacionalidad colombiana y estadounidense, De la Espriella asegura que "lo ideal para la economía colombiana sería dolarizarla".

En el país con la mayor producción mundial de cocaína, el narcotráfico representa más del 4% del PIB, según un estudio de la Universidad de Los Andes.

De la Espriella, que ha defendido a acusados de tráfico de drogas, plantea que los narcos conserven el 10% de su dinero si entregan el 90% al Estado, a cambio de beneficios judiciales como no extraditarlos.

Cepeda, en cambio, promueve negociar su desarme y usar sus fondos para la reparación de las víctimas del conflicto.

El próximo presidente debe "administrar riqueza, no pobreza", dice Germán Zuluaga, de 60 años y dueño de una tienda.

Pero Angélica Gómez está preocupada. Esta ingeniera de 34 años compró una vivienda en un barrio popular de Bogotá gracias a un subsidio del gobierno.

"Claro" que me cambió la vida tener "un techo seguro", dice.