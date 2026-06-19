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cocaína El Salvador
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El Salvador decomisa 6.6 toneladas de cocaína en el Pacífico

La Marina salvadoreña interceptó dos embarcaciones que transportaban cocaína, marcando un avance significativo en la guerra contra el narcotráfico en el país

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    El Salvador decomisa 6.6 toneladas de cocaína en el Pacífico
    Decomisaron 6.6 toneladas de cocaína en El Salvador. (FUENTE EXTERNA)

    Las autoridades de El Salvador decomisaron 6.6 toneladas de cocaína y detuvieron a cuatro colombianos y dos ecuatorianos en operaciones en aguas del Pacífico, informó el viernes el presidente Nayib Bukele.

    La droga era transportada en dos embarcaciones que fueron interceptadas el jueves por la Marina salvadoreña frente a las costas del departamento de La Paz (centro), señaló el mandatario en la red social X.

    • Cada nave transportaba una cantidad similar de cocaína y su tripulación estaba conformada por dos colombianos y un ecuatoriano, según el reporte.
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    "Seguimos llevando la guerra contra el narcotráfico donde antes operaban con total impunidad", indicó Bukele.

    Impacto y cifras del narcotráfico en El Salvador

    El Salvador acumula 13.2 toneladas de cocaína incautadas en lo que va de este año, valoradas en 332.1 millones de dólares, detalló el presidente.

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