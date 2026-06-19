El Salvador decomisa 6.6 toneladas de cocaína en el Pacífico

Decomisaron 6.6 toneladas de cocaína en El Salvador. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades de El Salvador decomisaron 6.6 toneladas de cocaína y detuvieron a cuatro colombianos y dos ecuatorianos en operaciones en aguas del Pacífico, informó el viernes el presidente Nayib Bukele.

La droga era transportada en dos embarcaciones que fueron interceptadas el jueves por la Marina salvadoreña frente a las costas del departamento de La Paz (centro), señaló el mandatario en la red social X.

Cada nave transportaba una cantidad similar de cocaína y su tripulación estaba conformada por dos colombianos y un ecuatoriano, según el reporte.

"Seguimos llevando la guerra contra el narcotráfico donde antes operaban con total impunidad", indicó Bukele.

Impacto y cifras del narcotráfico en El Salvador

El Salvador acumula 13.2 toneladas de cocaína incautadas en lo que va de este año, valoradas en 332.1 millones de dólares, detalló el presidente.

Nuestra Marina Nacional ha asestado el golpe más contundente al narcotráfico en la historia de El Salvador.



El 18 de junio de 2026, nuestros elementos interceptaron una embarcación tipo LPV (Low Profile Vessel) a 582 millas náuticas (1,074 km) al suroeste de la Bocana El... pic.twitter.com/09xkDEWR3d — Nayib Bukele (@nayibbukele) June 19, 2026