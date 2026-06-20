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Raoni Metuktire salud
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El cacique Raoni es operado y está en cuidados intensivos en Brasil

El defensor de los pueblos indígenas fue trasladado a un hospital en Sao Paulo tras sufrir complicaciones de salud significativas

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    El cacique Raoni es operado y está en cuidados intensivos en Brasil
    El líder indígena brasileño Raoni Metuktire, defensor emblemático de la selva amazónica. (FUENTE EXTERNA)

    El líder indígena brasileño Raoni Metuktire, defensor emblemático de la selva amazónica, fue sometido este sábado a una cirugía para tratar una obstrucción intestinal y está en cuidados intensivos, informó el hospital en Sao Paulo donde fue internado el viernes.

    Raoni, de más de 90 años, había estado internado en la unidad de cuidados intensivos en un hospital en la Amazonía desde el pasado domingo.

    El viernes fue trasladado al Hospital de la Universidad de Sao Paulo con "obstrucción intestinal, deshidratación y neumonía por aspiración". Fue internado en terapia intensiva en "estado grave pero estable".

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    En un nuevo informe médico, el hospital dijo que Raoni "fue sometido a una cirugía de desobstrucción, con técnica mínimamente invasiva, para normalización del tránsito intestinal".

    "El procedimiento ocurrió sin complicaciones", según el parte.

    Los médicos indicaron que recibe antibióticos y tratamiento de soporte.

    Raoni fue internado el pasado fin de semana tras sufrir vómitos, dolor abdominal y expectoración con sangre.

    No es la primera vez que el líder kayapó enfrenta una hospitalización este año. En mayo estuvo internado para tratar una hernia y fue diagnosticado con enfermedad pulmonar obstructiva y problemas cardíacos.

    Reconocimiento y defensa de la Amazonía

    Reconocido internacionalmente por su defensa de la Amazonía y los pueblos indígenas, Raoni se mantuvo activo hasta hace poco.

    • Aunque visiblemente debilitado, en abril participó en el Campamento Tierra Libre, la mayor movilización indígena de Brasil, que reúne cada año en Brasilia a miles de líderes y pueblos originarios para reclamar derechos, territorio y políticas públicas.

    El cacique se dio a conocer en los años 1970, cuando militaba contra una carretera transamazónica durante la dictadura militar (1964-1985). Hizo su primera gira internacional en 1989, tras recibir al músico británico Sting en la Amazonía.

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