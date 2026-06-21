El ultraderechista De la Espriella toma ventaja en el balotaje presidencial de Colombia

El ultraderchista Abelardo de la Espriella toma ventaja el domingo en el balotaje de Colombia ante el senador oficialista de izquierda Iván Cepeda con más de la mitad de las mesas informadas en el conteo preliminar.

El abogado millonario de 47 años lidera con el 50,5 % de los votos, mientras que el aliado del presidente Gustavo Petro cuenta con el 47,8 %, de acuerdo con la página web de la entidad que organiza los comicios, que avanza en un 65 % del conteo.

De la Espriella amenaza a la izquierda que por primera vez gobierna en un país afectado por una crisis de la violencia del narcotráfico y una gran polarización en medio de la campaña electoral.

Cierran colegios electorales

Los colegios electorales de Colombia cerraron este domingo después de ocho horas de votación para elegir en segunda vuelta al próximo presidente, una disputa entre el ultraderechista Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda.

Las urnas se cerraron a las 16:00 hora local (21:00 GMT), después de ocho horas de votación, y se espera que antes de las 18:00 local (23:00 GMT) la Registraduría Nacional, que organiza las elecciones, haya divulgado resultados consolidados del conteo preliminar.

Los comicios transcurrieron con total normalidad, sin incidentes de violencia, y las autoridades han llamado a la ciudadanía a respetar el resultado.