Gobierno de Ecuador denuncia supuesto espionaje liderado por expresidente Correa

El gobierno de Ecuador denunció una supuesta red de espionaje en Guayaquil que según dijo estaría encabezada por el expresidente Rafael Correa. ( EFE/ ARCHIVO )

El gobierno de Ecuador denunció el lunes una supuesta red de espionaje en Guayaquil, el puerto más grande y activo del país, que según dijo estaría encabezada por el expresidente Rafael Correa.

Correa, un socialista que gobernó Ecuador entre 2007 y 2017, es un duro crítico del presidente de derecha Daniel Noboa, en el poder desde 2023.

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía por la ministra de Gobierno de Noboa, Nataly Morillo.

Guayaquil, un importante centro económico de Ecuador, es uno de los focos del narcotráfico y de la violencia en el país.

Red de espionaje

El sistema de vigilancia "lamentablemente no ha sido utilizado para el fin, sino para fines políticos y de persecución política contra los opositores de una presunta red de espionaje que estaría siendo liderada por Rafael Correa", declaró Morillo a periodistas.

Los presuntos implicados habrían instalado una sala paralela con acceso a los sistemas de videovigilancia de Segura EP para revisar en tiempo real las imágenes de las cámaras instaladas en el puerto de Guayaquil, según la denuncia.

Morillo también pidió investigar por este tema al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, así como a funcionarios de la empresa municipal Segura EP, que controla la videovigilancia en esa ciudad.

El gobierno de Noboa intervino en febrero las instalaciones de Segura EP tras el arresto de Álvarez por un supuesto tráfico de combustible subsidiado antes de asumir la alcaldía en 2023. El jefe municipal denuncia una persecución política.

Álvarez ganó la alcaldía en alianza con el movimiento Revolución Ciudadana, encabezada por Correa, quien vive en Bélgica desde que dejó el poder y fue condenado en ausencia en 2020 a ocho años de cárcel por corrupción.