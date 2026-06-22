Hantavirus revela que Latinoamérica no está preparada, advierte comentario de The Lancet

El Grupo Técnico de Trabajo Latinoamericano, integrado por exministros de salud de la región, expertos en salud pública, epidemiólogos, académicos y representantes de la sociedad civil, publicó un nuevo comentario en The Lancet en el que sostiene que Latinoamérica necesita urgentemente una plataforma regional de respuesta rápida para prevenir, prepararse y responder ante amenazas infecciosas. Leer el texto completo en The Lancet aquí.

El comentario, escrito colectivamente por el Grupo Técnico de Trabajo, toma como punto de partida el reciente evento de hantavirus asociado con el crucero MV Hondius. Aunque este episodio es epidemiológicamente distinto a la Covid-19 y no necesariamente representa un alto riesgo de gran escalamiento, los autores sostienen que sirve como una prueba crítica de la capacidad de la región para coordinar respuestas ante brotes emergentes.

"El hantavirus nos recuerda que las amenazas infecciosas no esperan a que los países estén plenamente preparados. Latinoamérica necesita mecanismos regionales que permitan actuar con rapidez, coordinar capacidades y traducir la evidencia técnica en respuestas oportunas", señaló la Dra. Patricia García, exministra de Salud de Perú e integrante del Grupo Técnico de Trabajo Latinoamericano.

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El Grupo Técnico de Trabajo advierte que Latinoamérica continúa siendo subestimada dentro de las agendas globales de seguridad sanitaria, a pesar de su alta exposición a amenazas zoonóticas, arbovirales y reemergentes, así como a factores estructurales como la movilidad transfronteriza, la disrupción ambiental, el cambio climático y la fragmentación institucional. Durante la última década, la región ha enfrentado la emergencia o reemergencia de virus como Zika, chikungunya, fiebre amarilla, sarampión, dengue y hantavirus.

Necesidad de una plataforma regional

El mensaje central del grupo es claro: Latinoamérica no puede seguir dependiendo únicamente de respuestas nacionales fragmentadas o de marcos globales que no siempre se traducen en una implementación regional efectiva. La región necesita una plataforma propia para coordinar la vigilancia, la preparación, la respuesta transfronteriza, las redes de laboratorio y la producción regional de bienes esenciales de salud.

"Como región, conocemos nuestras vulnerabilidades, pero también nuestras capacidades. El desafío es pasar de una coordinación declarativa a una plataforma regional con funciones claras, legitimidad política y capacidad operativa. La preparación ante emergencias de salud pública debe construirse antes de las crisis, no durante ellas", señaló el Dr. Ariel Terrón, Director del Instituto AHF de Salud Pública Global para Latinoamérica y el Caribe e integrante del Grupo Técnico de Trabajo Latinoamericano.

Complemento a la Organización Panamericana de la Salud

El comentario enfatiza que una plataforma latinoamericana no reemplazaría a la Organización Panamericana de la Salud, sino que podría complementarla mediante una capacidad regional enfocada en la implementación, la coordinación transfronteriza y respuestas adaptadas a las necesidades epidemiológicas, políticas e institucionales de Latinoamérica.

Sin una arquitectura regional más sólida, concluye el Grupo Técnico de Trabajo, Latinoamérica corre el riesgo de repetir el ciclo de pánico y negligencia: respuestas urgentes durante las crisis, seguidas por una falta de inversión sostenida en capacidades estructurales de prevención, preparación y respuesta.

Sobre el Grupo Técnico de Trabajo Latinoamericano: El Grupo Técnico de Trabajo Latinoamericano reúne a exministros de salud de la región, expertos en salud pública, epidemiólogos, académicos y representantes de la sociedad civil para discutir y proponer soluciones a los desafíos de prevención, preparación y respuesta ante pandemias en Latinoamérica. Su trabajo busca contribuir al fortalecimiento de la arquitectura regional de salud pública, con énfasis en coordinación, integración, vigilancia, respuesta rápida, legitimidad, financiamiento sostenible y cooperación multisectorial.

El AHF Global Public Health Institute desarrolla y promueve cambios de política basados en evidencia para crear una arquitectura global de salud más equitativa y efectiva. Con un enfoque en enfermedades infecciosas y sistemas de salud, nuestro trabajo aborda brechas críticas en seguridad sanitaria global, equidad, gobernanza, derecho y financiamiento. El AHF Global Public Health Institute forma parte de AIDS Healthcare Foundation. Para más información, visite nuestro sitio web: ahfinstitute.org

AIDS Healthcare Foundation (AHF), la organización de atención médica para VIH/SIDA más grande del mundo, proporciona medicina de vanguardia y advocacy a más de 3 millones de personas en 50 países, incluidos Estados Unidos y países de África, Latinoamérica y el Caribe, la región de Asia y el Pacífico, y Europa del Este. En enero de 2025, AHF recibió el MLK, Jr. Social Justice Award, el máximo reconocimiento de The King Center para una organización líder en el ámbito de la justicia social. Para conocer más sobre AHF, visítenos en línea en AIDShealth.org, encuéntrenos en Facebook y síganos en Instagram, Twitter y TikTok.