San Vicente y las Granadinas investiga desaparición de avión dominicano como un asunto de seguridad

El avión partió desde San Vicente y las Granadinas hacia Trinidad y Tobago. ( IMAGEN ILUSTRATIVA )

Aunque no se han ofrecido mayores detalles sobre la desaparición y posterior localización de un avión con matrícula dominicana en San Vicente y las Granadinas, el ministro de Seguridad Nacional del país caribeño, St. Clair Leacock , reveló que el caso está siendo investigado como un "asunto de seguridad muy delicado".

Durante una entrevista en el programa New Times, transmitido por NICE Radio, el funcionario fue cauto a la hora de emitir informaciones sobre el hecho para no afectar las labores investigativas, aunque destacó que instituciones nacionales, regionales e internacionales están dando seguimiento a la situación.

"Debido a mis deberes y responsabilidades profesionales, en este momento no puedo brindar al público más detalles sobre lo que está sucediendo en este asunto de seguridad tan delicado", expresó Leacock en la entrevista emitida el 16 de junio.

La aeronave, un Beechcraft Baron B58T con matrícula dominicana HI-1145, había despegado el viernes 12 de junio del Aeropuerto Internacional Argyle, en San Vicente y las Granadinas, con destino al Aeropuerto Internacional ANR Robinson localizado en Trinidad y Tobago, con dos personas a bordo.

Tres días después, el lunes 15 de junio, las autoridades sanvicentinas informaron que los tripulantes fueron hallados con vida. Sin embargo, no ofrecieron detalles sobre las circunstancias en que fue localizada la aeronave ni sobre las razones por las que no llegó a su destino previsto.

Según un reporte del medio St. Vincent Times, los tripulantes del avión habrían apagado intencionalmente los transpondedores para evitar ser detectados por los sistemas de control de tráfico aéreo.

De acuerdo con el diario digital, el caso está siendo investigado por varios organismos de seguridad, entre ellos la Agencia de Implementación para el Crimen y la Seguridad de la Comunidad del Caribe (Caricom Impacs) y la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

Caso similar

El ministro de Seguridad Nacional de San Vicente y las Granadinas también señaló que el caso de la aeronave HI-1145 representa el segundo incidente de este tipo registrado en los últimos años en la zona.

Durante la entrevista, recordó que en diciembre de 2023 una aeronave Gulfstream bimotor, matrícula N337LR, despegó desde Canouan, en las Granadinas del Sur, en un vuelo turístico que debía regresar al mismo punto de partida.

El avión, que llevaba tres pasajeros y un piloto a bordo, perdió contacto con la torre de control pocos minutos después del despegue, lo que desencadenó una amplia operación de búsqueda.

Posteriormente, la aeronave fue localizada en África.

Advertencia sobre nuevas estrategias del narcotráfico

En medio de la investigación sobre la desaparición de la aeronave de matrícula dominicana, Leacock advirtió sobre los nuevos desafíos de seguridad que enfrenta la región del Caribe, especialmente por las redes de narcotráfico. En declaraciones reproducidas por el periodista Ernesto Cooke en el medio St Vincent Times, el jueves 18 de junio, el funcionario sostuvo que las organizaciones dedicadas al narco podrían estar modificando sus métodos de operación, trasladando parte de sus actividades de las rutas marítimas hacia el transporte aéreo. "Parece que están cambiando su estrategia y métodos de distribución, pasando del transporte marítimo al aéreo", afirmó Leacock, al explicar que las agencias regionales han observado un aumento de la actividad aérea que consideran motivo de atención. No obstante, el ministro no vinculó la aeronave HI-1145 con actividades de narcotráfico. Leacock insistió en la necesidad de fortalecer la cooperación entre los países de la región y reforzar la vigilancia de los movimientos aéreos y marítimos para enfrentar las nuevas modalidades utilizadas por el crimen organizado.