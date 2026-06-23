La OEA abre su Asamblea General bajo la sombra de Donald Trump

El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, utilizó su discurso inaugural para presentar una organización que busca reinventarse. ( RAÚL PÉREZ /OAS )

En medio de cuestionamientos sobre su relevancia, tensiones políticas en el hemisferio y una creciente inseguridad financiera, la Organización de Estados Americanos (OEA) abrió su Asamblea General con un mensaje centrado en la reforma institucional, la defensa del multilateralismo y la necesidad de recuperar la confianza de una región cada vez más escéptica de sus organismos internacionales.

La inauguración del cónclave ocurre ante uno de los mayores desafíos de su historia reciente.

El secretario general, Albert Ramdin, utilizó su discurso inaugural para presentar una organización que busca reinventarse tras años de cuestionamientos sobre su capacidad de respuesta y efectividad.

"Hemos eliminado las barreras entre departamentos y fomentado la cohesión", afirmó al destacar la creación de grupos de trabajo interdepartamentales sobre Haití, juventud y sector privado.

Como parte de ese proceso de transformación, Ramdin aseguró que la institución realizó una revisión profunda de sus funciones. Según explicó, la OEA pasó de tener más de 360 mandatos activos a solo 77, todos vinculados a metas específicas dentro de un nuevo plan estratégico.

"Cada uno de ellos se ha vinculado a una meta y un objetivo en el marco del nuevo Plan Estratégico", señaló.

Deuda pendiente Una vez más, la crisis haitiana representó uno de los temas más sensibles abordados durante la jornada inaugural. Ramdin insistió en que el hemisferio tiene una responsabilidad histórica con Haití, recordando el apoyo que esa nación brindó al libertador Simón Bolívar y a los movimientos independentistas latinoamericanos durante el siglo XIX. El secretario general destacó que la OEA apoyó el registro de más de 600,000 documentos de identidad en Haití, un paso considerado fundamental para la eventual celebración de elecciones. Asimismo, recordó el respaldo de la organización a la misión internacional de seguridad aprobada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para enfrentar a las pandillas armadas que controlan amplias zonas del país. La OEA también estableció una misión especial para Haití y designó un representante especial con el objetivo de coordinar los esfuerzos regionales e internacionales.

Washington

Sin embargo, más allá de los anuncios de reforma, gran parte de la atención gira alrededor de la relación entre la OEA y Estados Unidos, país que aporta cerca de un tercio del presupuesto regular del organismo.

A pocos días del inicio de la Asamblea General, una investigación de Reuters reveló que varios diplomáticos estadounidenses de alto nivel destacados ante la OEA renunciaron o fueron despedidos tras desacuerdos con Leandro Rizzuto Jr., embajador designado por el mandatario Donald Trump ante el organismo.

La agencia periodística indica que la misión estadounidense perdió en los últimos meses a funcionarios clave, incluyendo al subjefe de misión, el jefe de gabinete, un consejero político senior y otros miembros del servicio exterior. Estas salidas representan casi la totalidad del equipo directivo de una misión que, de por sí, opera con personal reducido.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/23/whatsapp-image-2026-06-23-at-104009-am-41d8084a.jpeg

Crisis

La preocupación no es menor. Aunque Estados Unidos continúa como el principal financiador de la OEA, la política de recortes impulsada por la Casa Blanca hacia organismos multilaterales amenaza con impactar las operaciones del organismo.

Para 2026, la contribución estadounidense al Fondo Regular ronda los 28 millones de dólares, equivalentes al 30% de las cuotas de los Estados miembros. Aun así, para 2027 se esperan más recortes en el presupuesto destinado por la administración Trump al gasto internacional y, en especial, a organismos multilaterales.

Consciente de ese escenario, Ramdin dedicó una parte importante de su intervención a advertir sobre las limitaciones presupuestarias que enfrenta la institución.

Explicó que el Presupuesto-Programa 2027, sometido a consideración de la Asamblea, mantiene un crecimiento nominal cero en las cuotas de los Estados miembros, en el que se establece un techo de 93 millones de dólares.

"Dado que los costos obligatorios siguen aumentando, la organización continúa bajo presión", reconoció.

Aunque agradeció la autorización para elevar el gasto hasta 94.3 millones de dólares, advirtió que recurrir a fondos de reserva para cubrir déficits operativos no constituye una solución sostenible.

"Depender de los subfondos de reserva para cubrir parcialmente esos costos, de ser necesario, no es sostenible a largo plazo", alertó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/23/whatsapp-image-2026-06-23-at-104008-am-88f84dd8.jpeg

Multilateralismo

Frente a estas amenazas, el secretario general defendió el papel de la OEA como espacio indispensable para la cooperación regional.

Recordó que durante los últimos 12 meses el organismo desplegó 16 misiones de observación electoral, con 698 observadores distribuidos en distintos países del hemisferio, como parte de los esfuerzos para fortalecer la credibilidad de los procesos democráticos.

En un contexto marcado por el avance del crimen organizado transnacional, las transformaciones tecnológicas, las desigualdades económicas y los efectos del cambio climático, Ramdin sostuvo que el multilateralismo dejó de ser una opción para convertirse en una necesidad.

"El multilateralismo permite a los países perseguir intereses comunes, gestionar riesgos compartidos y establecer reglas que hacen que las relaciones internacionales sean más estables y predecibles", afirmó.

También reiteró la preocupación de la organización por la situación democrática en Cuba, Nicaragua y Venezuela, al tiempo que ofreció asistencia a países como Bolivia, Perú y Colombia con respecto a la estabilidad política y los procesos electorales.

En uno de los mensajes más directos de su intervención, llamó a los Estados miembros a respetar las normas que ellos mismos aprobaron.

"Elegir principios sobre poder implica una moderación deliberada y es lo que otorga credibilidad a esta organización. El foro no puede exigir confianza si no está dispuesto a acatar los mismos principios que exige a los demás", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/23/whatsapp-image-2026-06-23-at-104008-am-2-ad4e6ec5.jpeg

Integración

La sede de la Asamblea también sirvió para que Panamá reivindicara su papel histórico en los esfuerzos de integración continental.

El presidente panameño, Raúl Mulino, recordó que el país se prepara para conmemorar el bicentenario del Congreso Anfictiónico de 1826, convocado por el libertador Simón Bolívar con la aspiración de construir una gran confederación de naciones.

"Ese sueño se cumplió en Panamá en 1826 y hoy, 200 años después, volvemos a reunirnos en esta misma tierra para reafirmar que la cooperación entre naciones no es una expresión de idealismo", afirmó.

Mulino advirtió que la región enfrenta desafíos que ningún país puede resolver de manera aislada, entre ellos el crimen organizado transnacional, la migración irregular, el cambio climático, las brechas digitales y el creciente descontento ciudadano con las instituciones.

El mandatario aprovechó el espacio para denunciar las detenciones de barcos con bandera panameña en puertos chinos. Según Mulino, de unas 30 retenciones, que era lo habitual, se incrementaron a más de 140 en un mes sin que medie para ello ninguna causa técnica o de seguridad marítima de identificación.