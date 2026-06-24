Mientras el 62 % del territorio cubano llegó a quedarse sin electricidad en los peores momentos de la crisis, el presidente Miguel Díaz-Canel reveló un dato que resume la paradoja energética que vive la isla: Cuba tiene instalada capacidad para generar más de 1,400 megawatts (megavatios) de electricidad que no puede usar.

El motivo, según el mandatario, es uno solo: el bloqueo energético impuesto por Estados Unidos impide la entrada de combustible para operarlos.

En una entrevista en exclusiva concedida al periodista Roberto Cavada para Telenoticias, divulgada este miércoles 24 de junio, el presidente explicó que la situación tiene un nombre preciso: bloqueo energético, una modalidad de las sanciones estadounidenses que va más allá del embargo tradicional.

Navieras y empresas que intentaron suministrar combustible a Cuba han sido presionadas y amenazadas con sanciones secundarias hasta que desistieron.

—El 62 % del país llegó a estar sin luz. ¿Cuál es la causa real de los apagones?

Tenemos más de 1,400 megawatts (megavatios) de generación distribuida instalada que no podemos usar por el bloqueo energético, por la falta de combustible. Si pudiéramos usarlos, junto a la energía fotovoltaica, en el día no tendríamos apagón y en la noche sería mínimo. Ahí se ve lo perverso de este bloqueo, que nos quita capacidad para generar electricidad a nuestra población.

—¿Qué diferencia hay entre el bloqueo tradicional y este bloqueo energético?

El bloqueo se ha recrudecido con un componente adicional: han presionado a navieras y entidades que le ofertaban combustible a Cuba, amenazándolas con sanciones.

En los últimos seis meses solo entró un carguero, el barco ruso, que nos permitió durante 15 días tener una situación totalmente distinta. Eso demuestra que tenemos capacidad para generar y estar mejor, y que es el bloqueo el que lo impide.

—¿Y el sector privado cubano, que ahora puede importar combustible, ha podido resolver algo?

Con la autorización de que el sector privado pueda importar combustible, todo no ha sido color de rosa.

Hoy, por las importaciones del sector privado, han entrado no más de 40,000 toneladas de combustible, que eso es un barco de los tantos barcos que necesita Cuba en un solo mes. Es muy poco frente a la magnitud del problema.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/24/whatsapp-image-2026-06-24-at-50553-pm-f95f8ceb.jpeg Miguel Díaz-Canel y Roberto Cavada durante la entrevista en La Habana. (FUENTE EXTERNA)

—¿Qué ha hecho Cuba para no depender del combustible importado?

El año pasado instalamos más de 1,000 megawatts en parques fotovoltaicos, pasando de un 3 % a un 10 % de participación de fuentes renovables en la generación eléctrica. En el horario del día, esos parques generan más del 50 % de la energía del país. Sin ese programa, el sistema no sería capaz de dar energía ni al 20 % de la población.

Publicaciones internacionales señalan a Cuba como uno de los cinco países con mayor dinámica de transición energética en el mundo.

—¿Eso se siente ya en la calle, en los hogares?

Fíjate que esos parques fotovoltaicos, en el horario del día, cuando hay más sol, están generando más del 50 % de la energía del país en ese momento. Si eso no estuviera, el sistema en los horarios del día no fuera capaz de dar la energía ni a un 20 % de la población. Lo que pasa es que se ve al revés: la gente ve el apagón, pero no ve lo que hubiera pasado si no hubiéramos iniciado ese programa el año pasado. La situación fuera mucho más grave.

"Ahí se ve lo perverso de este bloqueo, que nos quita capacidad para generar electricidad a nuestra población" Miguel Díaz-Canel Presidente de Cuba “

—¿Los servicios esenciales tienen protección frente a los apagones?

Todos los municipios tienen centros sociales con sistema fotovoltaico: durante el apagón funciona el policlínico, la agencia bancaria y otros servicios. Más de 5,000 viviendas aisladas que no tenían electricidad también recibirán paneles solares. El sector privado ha sido solidario, instalando sistemas fotovoltaicos no solo en sus negocios sino en centros sociales.

—Siempre se dijo que el crudo cubano no servía para refinar. ¿Eso sigue siendo así?

Siempre había el tabú de que si el crudo cubano era refinable o no era refinable. Acudimos una vez más a la ciencia y la innovación. Nuestros científicos, en los propios centros de investigación del sistema de energía del país, han encontrado una tecnología, una solución cubana para refinar el crudo nacional. Y ya hemos hecho crudo nacional refinado en productos que hemos podido utilizar.

Lo que pasa es que todavía esa producción no da para cubrir el déficit que nos crea el bloqueo energético. Pero el elemento fundamental, que era la duda de si podíamos refinar o no, está resuelto. Está resuelto y abre una perspectiva.

—¿Cuándo puede Cuba salir de la dependencia del combustible fósil?

Nuestros científicos han encontrado una solución cubana para refinar el crudo nacional, aunque la producción todavía no cubre el déficit. El camino —perforar nuevos pozos, atraer inversión, ampliar la refinación, continuar con los parques solares y la movilidad eléctrica— es un proceso a mediano y largo plazo.

No voy a mentirle a nadie diciendo que la solución es inmediata, pero llegaremos a un momento en que seremos muy poco dependientes de la importación de combustibles fósiles.

—Usted ha anunciado 176 medidas económicas. ¿Qué las hace distintas a lo anunciado antes?

Son distintas en escala y profundidad. Hay tres ejes: primero, cambiar el sistema de dirección de la economía con una adecuada relación entre planificación y mercado.

Segundo, la autonomía municipal y de la empresa estatal socialista, que hoy está en desigualdad frente a otros actores económicos. Y tercero, la reestructuración del aparato estatal: se reducen los ministerios y se crean estructuras más ágiles para eliminar la burocracia.

"Tengo una confianza tremenda en la juventud cubana" —¿La educación y la salud quedan intactas? Esas son conquistas sagradas. Todo lo que se implemente debe mirar primero las vulnerabilidades: no podemos dejar en desventaja a ninguna familia ni comunidad. Seguirá existiendo educación gratuita y salud gratuita, universales y de calidad. Con una economía más fuerte, tendremos más posibilidades no solo de sostener esa obra de justicia social, sino de ampliarla. —¿Qué le dice al joven cubano que prefiere emigrar? La emigración es un fenómeno mundial, no exclusivo de Cuba. Siempre son los jóvenes quienes más emigran. Pero hay que hablar también de los que se quedan y hoy ocupan responsabilidades importantes: jóvenes ingenieros en nuestras termoeléctricas, al frente de provincias, movilizándose en la COVID para atender a los más ancianos. Comparto semanalmente con un matrimonio joven que son mis profesores de inteligencia artificial; ella es la decana de la facultad de matemáticas de la Universidad de La Habana. Tengo una confianza tremenda en la juventud cubana.