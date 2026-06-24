Reportan colapsos de varias edificaciones por sismo en Venezuela

Los rescatistas buscan víctimas entre los escombros de un edificio derrumbado tras el terremoto que sacudió Caracas el 24 de junio de 2026. ( AFP )

Un fuerte terremoto de magnitud sacudió este miércoles a Venezuela, generando escenas de terror, evacuaciones masivas y daños materiales en distintos puntos de Caracas y otras zonas del país, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y reportes de la agencia AFP.

En principio las autoridades informaron que el sismo fue de magnitud 7.1, pero el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos, especificó que fueron dos fuertes terremotos los que sacudieron este miércoles el Caribe venezolano con apenas 39 segundos de diferencia, en una secuencia sísmica cuyo evento principal fue un sismo de magnitud 7,5.

El epicentro del temblor se situó a unos 300 kilómetros al este de Caracas, la capital del país, en el municipio de Montalbán, estado Carabobo, en la región central de Venezuela.



El terremoto tuvo una profundidad de 13,2 kilómetros, por lo que fue clasificado como un sismo superficial, según información del USGS.

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"Fue horrible"

En la capital venezolana, el temblor provocó el colapso parcial de varias edificaciones en sectores como la parroquia El Paraíso, donde vecinos reportaron grietas, desprendimientos de paredes y evacuaciones de emergencia.

"Fue increíble, no sé ni cuánto tiempo duró. Estaba en el último piso del centro comercial. De unos negocios se cayeron bastantes cosas. Salimos por las escaleras de emergencia, por ahí nos sacaron", relató Heidi Romero, comerciante de 42 años, a la agencia AFP.

Otro testimonio reflejó el nivel de destrucción dentro de los establecimientos comerciales. "Se desprendieron las escaleras, se rajó toda la pared. Cayeron cosas del techo. Fue horrible", dijo Odalis Escalona, de 54 años, empleada bancaria.

En varios sectores de Caracas se reportaron fallas eléctricas, lo que obligó a decenas de personas a permanecer en las calles mientras evaluaban si regresar a sus viviendas o centros de trabajo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/25/1d8a9eb6-3a9a-4ed3-bdeb-ba64aa4e0f3d-2c42b139.jpg Personas en las calles de Caracas durante el sismo. (FUENTE EXTERNA)

Pánico en el aeropuerto de Maiquetía

Momentos de terror e incertidumbre se vivieron en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía "Simón Bolívar", donde la intensidad del sismo provocó el colapso de paneles del techo, daños en locales comerciales y la formación de densas nubes de polvo que cubrieron los pasillos de la terminal.

Testigos relataron escenas de desesperación entre pasajeros y trabajadores que corrieron hacia zonas abiertas tras sentir el fuerte movimiento. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre víctimas en la terminal aérea, pero las autoridades continúan evaluando los daños estructurales.

"Nos quedamos abrazados rezando"

Desde zonas residenciales de la capital, la experiencia fue igual de angustiante. Carmen Guédez, de 69 años, describió cómo vivió el movimiento dentro de su hogar.

"Fue subiendo de intensidad. Empecé a ver cómo las ventanas empezaron a moverse y luego se sacudió todo", contó a la AFP.

"Mi hermana, una vecina y yo nos quedamos rezando, abrazaditas ahí. No podíamos salir. Los vecinos aún están en la calle", añadió.

Sin balance oficial de víctimas

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado víctimas ni un balance oficial de daños a nivel nacional, mientras continúan las evaluaciones en infraestructura crítica, incluyendo aeropuertos, centros comerciales y edificios residenciales.

El sismo también fue percibido en Bogotá, donde se activaron evacuaciones preventivas en edificios altos. La unidad de gestión de riesgos de Colombia descartó inicialmente una alerta de tsunami y no reportó emergencias.

Venezuela, ubicada en una zona sísmica activa, ha registrado terremotos significativos en décadas anteriores, incluyendo los de Cariaco en 1997 y Caracas en 1967.

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