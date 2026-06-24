Edificios destruidos, heridos y pánico por dos fuertes sismos en Venezuela

Una mujer se lamenta frente a escombros este miércoles, luego de dos fuertes terremotos que sacudieron el Caribe venezolano, en Caracas (Venezuela). ( EFE )

Dos fuertes sismos casi consecutivos sacudieron este miércoles Venezuela y provocaron el derrumbe de edificios, heridos y escenas de pánico en Caracas.

Un primer sismo de magnitud 7,2 tuvo su epicentro 21 km al oeste de Morón a las 22H04 GMT (16:04 hora local) y fue seguido casi un minuto después por otro más fuerte de magnitud 7,5 a unos kilómetros de distancia, indicó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) en X. Los temblores se sintieron hasta Colombia.

Las escenas en Caracas eran de destrucción y pánico, según una periodista de la AFP, que vio un inmueble de 22 plantas completamente destruido en el barrio de Altamira. Personas afuera gritaban los nombres de sus familiares y algunos voluntarios subían a los escombros. "Necesitamos linternas", decía uno de ellos, al caer la noche.

Según el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, son varios los inmuebles que se derrumbaron. "Tenemos algunos lesionados, edificios colapsados", dijo.

En un centro comercial muy concurrido del barrio de Altamira, el piso empezó a temblar, cayeron estanterías en las tiendas y la gente salió corriendo en masa hacia la calle, según la periodista de la AFP.

"Fue increíble, no sé ni cuánto tiempo duró. Estaba en el último piso (del centro comercial). De unos negocios se cayeron bastantes cosas. Salimos por las escaleras de emergencia, por ahí nos sacaron", dijo a AFP Heidi Romero, una comerciante de 42 años.

"Se desprendieron las escaleras, se rajó toda la pared. Cayeron cosas del techo. Fue horrible", señaló Odalis Escalona, de 54 años y que trabaja en un banco.

Varias zonas quedaron sin energía eléctrica. Muchas calles estaban llenas de vidrios caídos de las ventanas. Decenas de personas que abandonaron edificios en Caracas esperaban en la calle antes de regresar a sus oficinas y hogares, temerosas de eventuales nuevas réplicas.

Pánico en el aeropuerto de Maiquetía

Momentos de terror e incertidumbre se vivieron en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía "Simón Bolívar", donde la intensidad del sismo provocó el colapso de paneles del techo, daños en locales comerciales y la formación de densas nubes de polvo que cubrieron los pasillos de la terminal.

Testigos relataron escenas de desesperación entre pasajeros y trabajadores que corrieron hacia zonas abiertas tras sentir el fuerte movimiento. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre víctimas en la terminal aérea, pero las autoridades continúan evaluando los daños estructurales.

Sin balance oficial de víctimas

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado víctimas ni un balance oficial de daños a nivel nacional, mientras continúan las evaluaciones en infraestructura crítica, incluyendo aeropuertos, centros comerciales y edificios residenciales.

El sismo también fue percibido en Bogotá, donde se activaron evacuaciones preventivas en edificios altos. La unidad de gestión de riesgos de Colombia descartó inicialmente una alerta de tsunami y no reportó emergencias. También en República Dominicana, donde se emitió temporalmente una alerta de tsunami en la costa sur.

Venezuela, ubicada en una zona sísmica activa, ha registrado terremotos significativos en décadas anteriores, incluyendo los de Cariaco en 1997 y Caracas en 1967.