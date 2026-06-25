CopaAirlines reactiva vuelos a algunas ciudades de Venezuela tras doble terremoto

A partir de la tarde de este jueves 25 de junio, los vuelos regulares de la aerolínea CopaAirlines, desde y hacia la ciudad de Valencia, en Venezuela, reiniciarán operaciones, tras recibir la notificación oficial por las autoridades aeronáuticas de ese país, luego del cierre de los aeropuertos por los dos terremotos que afectaron gran parte de la nación.

Asimismo, desde mañana viernes 26 de junio, se reactivan las operaciones aéreas desde y hacia Barcelona, Barquisimeto y Maracaibo, según el itinerario regular. La información fue dada a conocer por CopaAirlines, a través de sus redes sociales.

En cuanto a los vuelos desde y hacia Caracas, la empresa indicó que continuarán suspendidos hasta el 2 de julio, sujetos a la evaluación de las condiciones operativas en la ciudad.

La aerolínea manifestó a los usuarios que ofrece cambios de fecha y de origen/destino, así como reembolsos, sin costos, bajo determinadas políticas y condiciones.

Además, instó a las personas a contactar el centro de llamadas, oficinas de aeropuertos y oficinas de ventas o su agencia de viaje, para recibir asistencia.

"Te recomendamos verificar el estado de tu vuelo a través de copa.com", precisó en el comunicado.

Impacto de los terremotos

La empresa aseguró que sigue trabajando para brindar la mayor cantidad de alternativas posibles, y reiteró su solidaridad con el pueblo venezolano.

Al menos 235 muertos y 4,300 heridos han dejado, hasta el momento, los potentes terremotos que sacudieron a Venezuela el miércoles, según un nuevo balance suministrado por el ministro de Salud, Carlos Alvarado.

En el estado costero de La Guaira colapsaron más de 100 edificios debido a los fenómenos de magnitud 7.2 y 7.5 en Venezuela, respectivamente, según informó el ministro de Interior, Diosdado Cabello.

Los sectores más afectados de este estado son Caraballeda y Catia la Mar, indicó Cabello.

En La Guaira está el Aeropuerto de Maiquetía, el principal del país que sirve a Caracas, que permanece temporalmente inoperativo debido a daños sufridos derivados de los terremotos.