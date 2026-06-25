"Dios en su misericordia nos resguardó": venezolana relata el terror vivido durante los terremotos

Edificios dañados por los terremotos, en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela) este jueves. ( EFE/ RONALD PENA R. )

Lo tarde de ayer miércoles terminó convirtiéndose en uno de los momentos más aterradores para millones de venezolanos, entre ellos María Delgado, una mujer de 63 años residente en Palo Negro, municipio Libertador, en el estado Aragua.

María se encontraba sola en su vivienda viendo televisión cuando, cerca de las 6:00 de la tarde, el país fue sacudido por dos fuertes sismos de magnitudes 7.2 y 7.5, registrados con apenas 39 segundos de diferencia. El corte de energía y el violento movimiento de la tierra desataron momentos de pánico e incertidumbre.

"Se fue la luz y yo estaba viendo la televisión. Cuando me levanté de la silla vi movimiento, los vecinos comenzaron a gritar y mientras me dirigía hacia la calle sentí el movimiento más fuerte. Muy fuerte. Vi mi casa moverse, las rejas se movían con mucha fuerza", relató.

La mujer afirmó que en medio de la situación se quedó paralizada por el miedo.

"Allí me quedé parada, agarrada de una planta ornamental de mi jardín. El movimiento continuaba y mi mente quedó en blanco esperando que todo pasara. Se me hizo una eternidad", manifestó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/25/dda0b5780bfcfaad4379b491df96551250aabbabw-d215d684.jpg Personas lloran al observar escombros de edificios derrumbados por terremotos este jueves, en La Guaira (Venezuela). (EFE/ RONALD PEÑA R.) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/25/cc36ee6b3e5664fab2e688e7265d2bad8a9fe83fw-c99de5e9.jpg Personas lloran frente a escombros de edificios afectados por terremotos este jueves, en La Guaira (Venezuela). (EFE/ RONALD PEÑA R.) ‹ >

Según explicó María, inicialmente intentó resguardarse cerca de una columna dentro de la vivienda, pero al ver la cantidad de concreto que caía sobre su casa, proveniente de un edificio contiguo, decidió salir como pudo hacia el jardín. Allí permaneció aferrada a una planta ornamental mientras el movimiento continuaba.

"Dios en su misericordia nos resguardó, para él la gloria y honra", expresó.

Angustia y temor

En medio de la incertidumbre, sus pensamientos se dirigieron de inmediato hacia su hija, Daymari Orellana Delgado, quien reside en un apartamento en el piso 12 de un edificio en la ciudad de Maracay.

"Luego pensé en mi hija. No sabía si estaba en su apartamento o no", señaló.

Sin saber dónde se encontraba ni si estaba a salvo, María vivió horas de angustia intentando comunicarse con su hija. Tiempo después, finalmente logró contactarla y conocer que ella también había atravesado momentos de terror.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/25/77b12393d5b69f27f9789a0758886ead8eb44dc8w-6f009fa6.jpg Fotografía que muestra un edificio este jueves, afectado por terremotos en Catia La Mar (Venezuela). (EFE/ RONALD PEÑA R.) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/25/c022a422053aeddc44317225888c1e714441dc6dw-5c85080a.jpg Personas caminan entre escombros de edificios afectado por terremotos este jueves, en Catia La Mar (Venezuela). (EFE/ RONALD PEÑA R.) ‹ >

Según le comentó, el edificio donde reside sufrió daños visibles durante el terremoto y mientras descendían por las escaleras podían observar grietas en varias paredes de la estructura.

El miedo fue tal que ella y otros residentes decidieron abandonar el inmueble. La noche de ayer, la joven se trasladó a la vivienda de su madre, donde ambas pudieron reencontrarse sanas y salvas.

"Mi hija vive en un piso 12 y me cuenta que fue muy duro, que sintieron mucho miedo. El edificio se agrietó y mientras bajaban podían ver las grietas", afirmó María.

La casa de María y las viviendas de sus vecinos no sufrieron daños, pero la preocupación por el futuro de su hija persiste en ella. Considera poco probable que Daymari Orellana regrese a vivir en el apartamento, debido a las condiciones en las que quedó la edificación tras los sismos.

"Son edificaciones de muchos años y con la situación país empezar de nuevo no es fácil", manifestó.

La mujer calificó la situación como grave y aseguró que nunca había enfrentado una experiencia similar.

"Nunca he vivido una situación así en mis 63 años", expresó.

Aumenta cifra de víctimas La cifra de víctimas por los terremotos que sacudieron a Venezuela aumentó a 188 fallecidos y 1,520 heridos, según el balance ofrecido por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, la tarde de este jueves. El funcionario informó además que 157 personas permanecen desaparecidas y que más de 200 continúan atrapadas bajo los escombros de edificios colapsados, mientras los organismos de emergencia mantienen las labores de búsqueda y rescate. Asimismo, indicó que unas 2,927 familias resultaron damnificadas tras los daños provocados por los sismos de magnitud 7.2 y 7.5.