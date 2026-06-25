Doblete sísmico: la ciencia detrás de los dos terremotos que estremecieron a Venezuela

Un edificio de apartamentos derrumbado en la comunidad de Catia La Mar, estado de La Guaira, tras los terremotos que afectaron a Venezuela. ( AFP/ FEDERICO PARRA )

Lo ocurrido en Venezuela el 24 de junio responde a un fenómeno sísmico de baja frecuencia estadística conocido como "doblete sísmico" (earthquake doublet): dos eventos de magnitud comparable —separados por menos de un orden de magnitud entre sí— que ocurren en la misma zona fuente y en un intervalo de tiempo muy breve.

A diferencia de la secuencia clásica de mainshock-réplica, en un doblete ninguno de los dos sismos puede clasificarse como réplica del otro; ambos son eventos principales independientes generados por la ruptura de segmentos de falla adyacentes o interconectados.

El primer sismo, de magnitud 7.2, provocó un desplazamiento abrupto de la corteza que redistribuyó el campo de esfuerzos en las fallas vecinas. Este mecanismo, descrito en la literatura como transferencia de esfuerzo de Coulomb (*Coulomb stress transfer*), puede tanto inhibir como acelerar la ruptura de fallas cercanas dependiendo de su orientación geométrica.

En este caso, el segmento adyacente se encontraba ya próximo a su umbral de ruptura, y la perturbación introducida por el primer evento fue suficiente para desencadenar el segundo en apenas 39 segundos: tiempo geológicamente insignificante, pero suficiente para que muchas personas comenzaran a evacuar antes de ser golpeadas por un sismo aún más intenso.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/25/467de86024e0cad694a23e3e4966b2c6e728b2aew-d19747e0.jpg Dos personas observanlos destrozos causados en uno de los edificios dañados por los terremotos, en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira, Venezuela. (EFE/ RONALD PENA R)

La magnitud 7.5 del segundo evento implica una liberación de energía aproximadamente 2.8 veces mayor que la del primero —cada unidad entera en la escala de momento sísmico (Mw) equivale a un factor de ~31.6 en energía liberada—, lo que convierte al conjunto del doblete en una secuencia de potencia destructiva acumulada excepcionalmente elevada.

La geología de Venezuela y sus fallas

Venezuela occidental y central se asienta sobre uno de los límites de placa más complejos del hemisferio: la interacción transpresiva entre la placa del Caribe y la placa sudamericana. A diferencia de los márgenes de subducción clásicos —donde una placa se hunde bajo la otra generando sismos profundos—, este borde se caracteriza por un movimiento predominantemente lateral o de desgarre, con componentes de compresión variable.

El resultado es un sistema de fallas transcurrentes de orientación aproximadamente este-oeste, entre las que destacan la falla de Boconó, la falla de San Sebastián y la falla de La Victoria, capaces de generar terremotos de gran magnitud a profundidades muy someras.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/25/1d015deffbba82f97002b7f53a1872c356282e75w-e4d33a31.jpg Equipos de rescate buscan entre los escombros de los edificios destruidos en la zona oeste de Caracas, Venezuela. (EFE/ RAYNER PEÑA R)

Estas fallas acumulan tensión elástica durante décadas o siglos de bloqueo tectónico para liberarla de forma súbita en segundos. El segmento de Yaracuy, donde se localizó el epicentro del doblete, es una zona de interacción entre varios de estos sistemas y había sido identificada en estudios previos como una de las áreas de mayor potencial sísmico no liberado del país.

Por qué fue tan destructivo: el factor profundidad y magnitud

La profundidad focal de ambos sismos —aproximadamente 13 kilómetros— los clasifica como eventos corticales someros (*shallow crustal earthquakes*), la categoría más peligrosa en términos de daño superficial. A esa profundidad, la energía sísmica viaja una distancia mínima antes de alcanzar la superficie, lo que reduce la atenuación geométrica y anelástica de las ondas.

El resultado es una intensidad de sacudida (*ground shaking*) significativamente mayor que la de un sismo de igual magnitud pero de foco profundo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/25/356c84d3987508b6ec68a196c2ac265fae268982w-75d13afd.jpg Integrantes de cuerpos de emergencia rescatan a una persona con vida tras los fuertes terremotos que sacudieron a Venezuela. (EFE/ RONALD PEÑA R)

A esto se suma el efecto de amplificación de sitio: Caracas y varias ciudades costeras están edificadas sobre cuencas sedimentarias y depósitos aluviales que amplifican las ondas sísmicas de baja frecuencia, alargando su duración e incrementando su amplitud.

Este fenómeno —similar al que catalizó la devastación en Ciudad de México en 1985— convierte el tipo de suelo en un factor tan determinante como la propia magnitud del sismo.

La combinación de estos tres elementos —doblete de alta energía acumulada, foco superficial e infraestructura vulnerable sobre suelos blandos— explica por qué un sismo con epicentro a 300 kilómetros de Caracas produjo el colapso de decenas de edificios en la capital y convirtió este evento en el más destructivo que ha sufrido Venezuela en más de un siglo.