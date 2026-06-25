Dos terremotos devastadores sacuden Venezuela; hay decenas de muertos y edificios colapsados

Personas buscan víctimas entre los escombros este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela). ( EFE/ RAYNER PEÑA )

Venezuela vivió este miércoles una de las jornadas sísmicas más impactantes de las últimas décadas luego de que dos fuertes terremotos, de magnitudes preliminares 7.1 y 7.5, se registraran con apenas 39 segundos de diferencia y provocaran muertes, daños en edificaciones, evacuaciones masivas, interrupciones de servicios y escenas de pánico en varias ciudades del país.

El primer sismo tuvo su epicentro a 21 kilómetros de profundidad cerca de San Felipe, estado Yaracuy, y el segundo —el más poderoso— ocurrió 39 segundos después a 10 kilómetros de profundidad. El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) los clasificó como un "doblete sísmico": el primero fue el precursor del principal.

Los movimientos telúricos también se sintieron en países como en Colombia, Puerto Rico, República Dominicana y Curazao. Las autoridades reportaron numerosas réplicas durante las horas posteriores al evento.

En Caracas, miles de personas abandonaron oficinas, viviendas, centros comerciales y edificios públicos tras los terremotos.

Los caraqueños se aglomeraron en las calles, mientras imágenes mostraron escenas de dolor de personas removiendo escombros en busca de sus familiares, al tiempo que otros eran trasladados en la parte trasera de camionetas a centros de salud cercanos estructuras colapsadas, fachadas agrietadas y operaciones de rescate en distintos sectores de la capital.

"Fue increíble, no sé ni cuánto tiempo duró. Estaba en el último piso del centro comercial. De unos negocios se cayeron bastantes cosas. Salimos por las escaleras de emergencia, por ahí nos sacaron", relató Heidi Romero, comerciante de 42 años, a la agencia AFP.

Muertos y estado de emergencia

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, reportó a primeras hora de este jueves 32 fallecidos y más de 700 heridos.

Ante la magnitud de los daños, declaró el estado de emergencia en todo el país y anunció la activación de los recursos extraordinarios para atender la crisis.

#24Jun | Imágenes de edificios colapsados en Naguanagua, estado Carabobo, tras los terremotos que se registraron la tarde de este miércoles.pic.twitter.com/P09u0hhhvL — El Diario (@eldiario) June 25, 2026

La mandataria informó que solicitará apoyo de organismos multilaterales para las labores de recuperación y expresó sus condolencias a las familias de las víctimas, mientras continúan las evaluaciones sobre el alcance de la tragedia.

Cierre principal aeropuerto La emergencia también afectó infraestructuras estratégicas. El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía suspendió temporalmente sus operaciones luego de registrarse daños estructurales en varias áreas de la terminal, lo que obligó a cancelar vuelos y realizar inspecciones de seguridad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/25/6ee4f80e-ad5a-4de9-bb1f-65accf45329b-f61bd816.jpg La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, acompañada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez y del ministro del Interior, Diosdado Cabello, hablan a la ciudadanía. (EFE/VTV)

El USGS (Servicio Geológico de los Estados Unidos) advirtió que más de medio millón de personas estuvieron expuestas a niveles de sacudimiento severos y unas 117,000 a niveles violentos.

El Hospital de Clínicas de Caracas pidió al personal reforzar el turno de noche para atender heridos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/25/20f280bf2fe7737cc0918b3d4389f04a8aaff7bew-3d468e36.jpg El cuerpo médico asiste a los afectados. (EFE) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/25/8e5033391006160cdcef64e0c873e28f8df5bbefw-8c90e378.jpg Los daños materiales continúan siendo evaluados. (EFE) ‹ >

Trump: los reportes "no son buenos"

La comunidad internacional comenzó a expresar su solidaridad con Venezuela. Entre los pronunciamientos destacó el del Gobierno de Estados Unidos, que manifestó su apoyo al pueblo venezolano y a las autoridades que participan en las labores de rescate y asistencia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó el miércoles la disposición de su gobierno para asistir a Venezuela tras los dos poderosos terremotos que sacudieron el país.

"Los dos grandes terremotos que acaban de golpear al noble pueblo de Venezuela son de una magnitud enorme y han dejado un número devastador de fallecidos. ¡Estados Unidos está listo, dispuesto y capacitado para ayudar!", expresó Trump en un breve mensaje en la red social Truth.

Solidaridad internacional

El presidente Luis Abinader informó que sostuvo una conversación con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para transmitir, en nombre del pueblo y del Gobierno dominicanos, un mensaje de solidaridad por las víctimas del devastador terremoto que afectó a ese país.

Anunció el envío de equipos especializados de rescate y atención de emergencias para apoyar a las autoridades de ese país.

"Mañana (jueves), a primeras horas, partirán hacia Venezuela equipos especializados de búsqueda, rescate y atención de emergencias de nuestras Fuerzas Armadas para apoyar las labores que realizan las autoridades venezolanas", dijo Abinader en una publicación en EX.

En tanto que el gobierno chileno emitió un comunicado de solidaridad y se ofreció a prestar ayuda humanitaria y de rescate.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/25/1d8678e43bfad5ac701648bfe81fca16aba8bff1w-75970ac1.jpg (EFE) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/25/03a888751bfbe111b00810db92850c6fc9dc5c8ew-8530e398.jpg Los ciudadanos se quedaron en las calles largas horas. (EFE) ‹ >

Otros países que se manifestado respaldo y disposición de ayuda son Colombia , Brasil , Panamá , Cuba, Nicaragua, Turquía, Jordania y Catar.

Se sintió en República Dominicana

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/25/9efe5a96-35ae-47a8-bcce-43dcdbaa51ae-defcb8ed.jpg El mar Caribe estuvo en calma luego de descontinuar la alerta de tsunami. (DIARIO LIBRE/ JUAN GUIO)

El terremoto también fue percibido en la República Dominicana, principalmente en zonas del sur, donde ciudadanos reportaron haber sentido el movimiento de forma leve a moderada.

Tras los sismos, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) emitió una alerta de tsunami para la costa sur del país, alerta que fue descontinuada menos de una hora después. El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y otras instituciones de respuesta mantuvieron vigilancia sobre la evolución del fenómeno y recomendaron a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales.