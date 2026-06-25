Búsqueda desesperada de sobrevivientes tras terremotos que dejan 235 muertos en Venezuela

Edificios colapsaron tras el terremoto en Venezuela que ha dejado cientos de muertos. ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO )

Desesperados, venezolanos escarban entre los escombros de edificios que colapsaron para intentar rescatar a sus seres queridos, tras dos potentes terremotos que dejaron al menos 235 muertos y 4,300 heridos.

Edificios se derrumbaron como polvo y la gente corrió en pánico tras los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que golpearon el norte del país el miércoles, con menos de un minuto de diferencia.

La zona más castigada fue La Guaira, población costera vecina a Caracas y donde está el aeropuerto más importante del país, inhabilitado por el sismo.

"Fue terrible, fue terrible. Todo, todo se desplomó", dijo la AFP Yilsmaris Blanco, frente a un edificio fracturado. "Es algo que no le deseo a nadie".

Los rescates avanzan lentamente, y hay cuerpos aún visibles bajo los escombros 24 horas tras los terremotos.

Los residentes escucharon por horas a tres personas bajo los escombros. "Están con vida, le decimos que no fuercen la voz, que respiren corto", explicó Antonio Bermúdez, de 45 años.

Las familias trataban de sacarlos, pero era imposible mover las placas de concreto con las herramientas caseras que tenían.

En otra zona los residentes contaron que escucharon a una niña atrapada llorar por horas. Murió poco después.

Un doctor del hospital Domingo Luciani en Caracas dijo que los niños rescatados llegan en ambulancia solos. Algunos dan su nombre y otros llegan con el nombre escrito en marcador en una cinta atada a la muñeca, dijo.

La presidenta Delcy Rodríguez, que asumió el poder de forma interina tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos, visitó el jueves La Guaira donde la AFP constató saqueos, y la declaró "zona de desastre".

Su hermano, el jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó el nuevo balance de muertos y dijo que 1.520 personas están heridas.

En redes sociales abundan pedidos de información por desaparecidos, muchos en La Guaira. Las personas consultan listados que despliegan los hospitales públicos con nombres de heridos.

La cifra oficial es de 157, aunque muy probablemente aumentará.

"Mi casa se cayó completa, perdí familia, se murió mi suegra, tengo a mi hija desaparecida, no la consigo", dijo en La Guaira Jean Alexander Capote, de 48 años, frente a un edificio de más de 15 pisos que perdió varias paredes en los temblores.

Cerca de ahí, hombres y mujeres salían de un comercio saqueado con bolsas llenas de productos.

El primer sismo ocurrió a las 18H04 locales (22H04 GMT) del miércoles, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Le siguió casi un minuto después el de 7,5, el más potente que ha sacudido Venezuela desde 1900.

La fuerza de estos terremotos se sintió en otros estados y hasta en Colombia. Desde entonces se reportaron más de 130 réplicas.

Venezuela es un país sísmico, aunque desde 1997 no se registraba un gran terremoto. El último de gran magnitud fue en Cariaco, población costera al noreste, y dejó 73 muertos. El último en Caracas fue en 1967 con 236 fallecidos.

Reacciones oficiales

El gobierno interino decretó el estado de emergencia nacional y declaró La Guaira como una "zona de desastre".

La presidenta dijo que habló con el coordinador de la ONU en el país y que ya hay "rescatistas especializados" en camino para apoyar en la búsqueda de supervivientes.

El presidente Donald Trump prometió ayudar a sus "nuevos y grandes amigos". Estados Unidos ofreció 150 millones de dólares de los cuales, 100 estarán destinados a apoyar un fondo humanitario de la ONU para el país y el resto para oenegés que ya trabajan en Venezuela.

La mayor parte de los países de América Latina también manifestaron su solidaridad y ofrecieron ayuda. Chile y México, países con probada experiencia en el manejo de terremotos, anunciaron el envío de socorristas.

Situación en Caracas

España, Alemania, Italia, Suiza, China, India y la Unión Europea también ofrecieron ayuda.

Las escenas de destrucción y pánico se reprodujeron igualmente en Caracas.

En el acomodado barrio de Altamira, de los más sísmicos de la capital, un edificio de 22 plantas se vino abajo. Poco después de las sacudidas, vecinos gritaban los nombres de sus familiares con la esperanza de recibir alguna respuesta.

En otros barrios lo mismo: casas destruidas, edificios agrietados.

Rita Gómez, de 60 años, viajó toda la noche de Maracaibo a Caracas al ver en redes sociales el edificio donde vivía su hija destruido.

Estoy "confiando en Dios de que la puedan conseguir con vida", dijo.

La gente aguarda eventuales réplicas en la calle, frente a los edificios destruidos o en improvisados refugios con carpas en parques o la vía pública.

En un muro, la foto de un niño de 6 años. "Desaparecido terremoto", se lee junto a su nombre y teléfono de contacto.

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