Aumentan a 188 los muertos y 1,520 los heridos tras los terremotos en Venezuela

Integrantes de la Protección Civil de Venezuela participan este jueves, en las labores de remoción de escombros y búsqueda de sobrevivientes entre edificios colapsados por los terremotos, durante un operativo de rescate en el municipio de Chacao, en el este de Caracas, Venezuela. ( EFE/BORIS VERGARA )

La cifra de víctimas por los terremotos que sacudieron a Venezuela durante la tarde y noche del miércoles 24 de junio aumentó a 188 fallecidos y 1,520 heridos, según el más reciente balance ofrecido la tarde de este jueves por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

El funcionario informó además que 157 personas permanecen desaparecidas y que más de 200 continúan atrapadas bajo los escombros de edificios colapsados, por lo que los organismos de emergencia mantienen operativos permanentes para localizar sobrevivientes.

Asimismo, indicó que tras los sismos de magnitud 7.2 y 7.5, unas 2,927 familias resultaron damnificadas y requieren asistencia tras los daños ocasionados por el desastre.

Daños estructurales

En una alocución transmitida por medios venezolanos, Rodríguez también subrayó que al menos 250 edificios resultaron destruidos o sufrieron daños de consideración, principalmente en el estado de La Guaira, sobre todo en las comunidades de Caraballeda y Playa Grande, dos de las zonas que registraron mayores afectaciones.

El sistema de salud también se ha visto comprometido por la emergencia. Según el reporte, ocho hospitales sufrieron daños estructurales, algunos de los cuales tuvieron que ser evacuados para proteger a pacientes y personal médico.

Asimismo, se reportaron daños en 20 centros comerciales y en 68 obras de infraestructura, cuyos niveles de afectación continúan siendo evaluados por las autoridades.

Continúan las labores de rescate

Tras los fuertes sismos, los equipos de rescate se mantienen trabajando en las áreas donde se registraron derrumbes y colapsos de edificaciones, mientras las autoridades mantienen el estado de emergencia y coordinan la asistencia humanitaria para los afectados.

Las labores se concentran en la búsqueda de personas desaparecidas, la atención de los heridos y la evaluación de los daños materiales provocados por los terremotos que golpearon al país.

Solidaridad dominicana

La República Dominicana figura entre los países que han expresado su solidaridad y ofrecido asistencia a Venezuela tras los terremotos que afectaron a esa nación y dejaron cientos de víctimas, heridos y miles de familias damnificadas. El presidente de la República, Luis Abinader, informó que sostuvo una conversación con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para "transmitir, en nombre del pueblo y del Gobierno dominicanos, un mensaje de apoyo ante la emergencia". A través de una publicación en sus redes sociales, el mandatario expresó su solidaridad con las víctimas y las comunidades afectadas por el desastre. Asimismo, indicó que este jueves partirá hacia Venezuela una misión integrada por personal especializado en búsqueda, rescate y atención de emergencias de las Fuerzas Armadas dominicanas.